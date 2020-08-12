فى عيد ميلاد رشا مهدى.. بطلة أمام الزعيم وأيقونة نجاح عز وكريم









يوافق اليوم عيد ميلاد الفنانة رشا مهدي، التي حرصت على الظهور باطلالة صيفية بعدسة حسين الباشا.رشا قدمت منذ ظهورها أكثر من 30 عملا متنوعا بين الدراما التلفزيونية والسينما، وقفت خلالهم أمام أهم الأسماء وفي مقدمتهم الزعيم عادل إمام في مسلسل "العراف" حيث كانت أول اسم نسائي على تترات العمل.كما كررت التجربة أيام مع عادل إمام في مسلسل "استاذ ورئيس قسم" بشخصية سلوى.لفتت رشا مهدى منذ بدايتها الأنظار في فيلم "فيلم هندي" بدور ماري.وتوالت أدوارها إلى مشاركتها في مسلسلات "لقاء على الهوا"، مع يسرا، و"على نار هادئة" مع إلهام شاهين.قدمت رشا مهدى مع أحمد عز وكريم عبد العزيز أنجح أفلامهم من خلال "بدل فاقد"، و "واحد من الناس".تألقت رشا مع مجموعة من الأسماء الصاعدة عام 2011 وقدمت مسلسل "المواطن اكس".كما وقفت أمام أمير كرارة فى مسلسل "تحت الأرض"، وقدمت أكثر من عمل درامي فيما بعد بمشاركة نجوم لبنان منهم، "سيرة حب"، "اتهام"، و "24 قيراط".وقد لاقى دورها في مسلسل "رمضان كريم" إشادة كبيرة، فيما يعرض لها الأن مسلسل "طاقة حب" على احدى القنوات المشفرة، وتقف فيه أمام أحمد صفوت وأحمد حاتم.