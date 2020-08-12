الأولى على الثانوية الأزهرية أدبي: فرحة التفوق أنستني تعبي.. ونفسي أدخل سياسة واقتصاد





وقالت "أماني"، فى تصريح لـ"صدى البلد"، أنها تلقت اتصالًا هاتفيًا من شيخ الأزهر لإبلاغها بأنها من أوائل الثانوية الأزهرية بالقسم الأدبي.









وتابعت قائلة: " كنت أذاكر من الساعة الثالثة فجرًا الى 12 ظهرًا ثم أستريح قليلًا وأكمل مذاكرة من العصر الى أذان المغرب، إلا أننى كنت أفضل المذاكرة وقت السحور، مضيفة "أنه عندما ظهرت النتيجة وعلمت أننى من أوائل الثانوية الأزهرية شعرت بالراحة وضاع تعبي فى المذاكرة كله".







