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ديني

الأولى على الثانوية الأزهرية أدبي: فرحة التفوق أنستني تعبي.. ونفسي أدخل سياسة واقتصاد

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 06:15 م
أماني عاطف..الأولى
أماني عاطف..الأولى على الثانوية الأزهرية أدبي
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إيمان طلعت
أعربت الطالبة أماني عاطف، عن سعادتها العارمة باجتيازها امتحانات الثانوية الأزهرية بتفوق. 


وقالت "أماني"، فى تصريح لـ"صدى البلد"، أنها تلقت اتصالًا هاتفيًا من شيخ الأزهر لإبلاغها بأنها من أوائل الثانوية الأزهرية بالقسم الأدبي.


وتابعت قائلة: "كنت أذاكر من الساعة الثالثة فجرًا الى 12 ظهرًا ثم أستريح قليلًا وأكمل مذاكرة من العصر الى أذان المغرب، إلا أننى كنت أفضل المذاكرة وقت السحور، مضيفة "أنه عندما ظهرت النتيجة وعلمت أننى من أوائل الثانوية الأزهرية شعرت بالراحة وضاع تعبي فى المذاكرة كله".


وعن أمنيتها فى التحاقها بالجامعة قالت: نفسي أدخل سياسة واقتصاد، وعلمت بقرار إنشائها وأنها ستأخذ أول دفعة من الثانوية الأزهرية هذا العام.  
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