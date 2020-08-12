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محافظ البحيرة: السيدات والشباب يتصدرن المشهد الانتخابي

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 06:24 م
اللواء هشام أمنة
اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة
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البهي عمرو
قال اللواء هشام أمنة، محافظ البحيرة، إن المحافظة تشهد عرس انتخابي، والسيدات والشباب يتصدرن المشهد خلال اليوم الأول والثاني.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفي، أن اليوم الأول لم يشهد أى مشكلة ونتوقع أن يمر اليوم الثانى أيضًا دون مشكلات.

وأشار إلى أن هناك بعض التصرفات الفردية وتم التعامل معها من قبل رجال وزارة الداخلية، والقوات المسلحة.

ولفت إلى أنه يتمنى التوفيق لـ جميع المرشحين، وكشف أنه سيكون متواجدًا فى غرفة العمليات حتى الساعات الأولى من صباح الغد وإعلان النتائج.

وأوضح أن، الإقبال اليوم أعلى من أمس، والمحافظة تعيش في جو ديمقراطي.
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