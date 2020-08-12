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حوادث

«الجلابية» الصعيدي تسيطر على مشهد الانتخابات في أطفيح.. صور

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 06:38 م
صدى البلد
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محمد زهير
شهدت قرى مركز أطفيح اقبال من المواطنين مرتدين الكمامات للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثانى بانتخابات مجلس الشيوخ.

وتزاحمت السيدات رغم ريفية المركز مع الرجال والشباب المرتدين "الجلابية الصعيدى" أمام اللجان للإدلاء بأصواتهم مرتدون الكمامات .

وانطلقت الانتخابات أمس لانتخاب 200 عضو بمجلس الشيوخ؛ 100 بنظام القوائم و100 بنظام الفردى، حيث يتنافس فى الانتخابات 787 مرشحًا فى 27 دائرة بالنظام الفردى.

كما يشارك الناخبين فى يتم انتخاب قائمة واحدة لكل دائرة من الدوائر الأربع المخصصة لنظام القائمة، وتتواجد قائمة واحدة هى القائمة الوطنية من أجل مصر، والتي تضم 11 حزباً سياسياً (مستقبل وطن والوفد وحماة الوطن ومصر الحديثة والإصلاح والتنمية والتجمع والشعب الجمهورى والمصرى الديمقراطى الاجتماعى والحركة المصرية والحرية المصرى والمؤتمر)، بالإضافة لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

واستعدت الهيئة الوطنية للانتخابات، بشكل مكثف لعملية الاقتراع، ورفعت درجات الاستعداد القصوى بالتنسيق مع كل أجهزة وجهات الدولة المختلفة لإتمام عمليات الاقتراع، وذلك من خلال الانتهاء من طباعة أوراق الاقتراع وتأمين اللجان وتوفير أماكن إقامة للقضاة المشرفين على الانتخابات.
«الجلابية» الصعيدي تسيطر على مشهد الانتخابات في أطفيح.. صور
«الجلابية» الصعيدي تسيطر على مشهد الانتخابات في أطفيح.. صور
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