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ديني

الأولى على الثانوية الأزهرية أدبي: أوجه شكري لشيخ الأزهر.. وعملية التصحيح لم تظلم أحدا

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 06:28 م
الأولى على الثانوية
الأولى على الثانوية الأزهرية أدبي
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إيمان طلعت
قالت الطالبة أماني عاطف، الأولى على الثانوية الأزهرية بالقسم الأدبي، إنها شعرت بسعادة وفرحة بمجرد أن اتصل بها شيخ الأزهر وأخبرها بأنها من الأوائل، قائلة: "كان حلمي أكون من الأوائل وبفضل الله كنت منهم".


وأشارت "أماني"، فى تصريح لـ"صدى البلد"، الى أنه لم يوجد امتحان صعب غير امتحان اللغة الإنجليزية كان فى جمل ترجمة بعيدة عن التوقعات كانت عن آية قرآنية، لافتة الى أنها بمجرد خروجها من الامتحان تراجع إجاباتها وكان جميع معلميها ينصحونها بعدم المراجعة بعد الخروج من الامتحان. 


وفى النهاية وجهت الشكر لشيخ الأزهر قائلة: أحب أوجه الشكر والتحية لشيخ الأزهر أنه فرحني بهذا الخبر السار، وأن عملية التصحيح للامتحانات تمت بطريقة صحيحة عادلة وأعطوا كل طالب وطالبة حقهم فى الدرجات".
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