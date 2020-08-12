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حوادث

شاهد.. توزيع الكمامات على المواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم الانتخابية

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 06:29 م
انتخابات مجلس الشيوخ
انتخابات مجلس الشيوخ
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رامي المهدي
تقوم الأجهزة الامنية المكلفة الانتخابات بتوزيع الكمامات على المواطنين اثناء الإدلاء باصواتهن الانتخابية لمجلس الشيوخ ٢٠٢٠.

والتقطت عدسة صدى البلد صورا لتوافد المواطنين للإدلاء باصواتهم في مدرسة متولي الشعراوي في منطق اسبيكو بالسلام.

وكانت انتخابات مجلس الشيوخ 2020 انطلقت بالداخل لليوم الثاني على التوالي والأخير، لانتخاب 200 عضو بمجلس الشيوخ؛ 100 بنظام القوائم و100 بنظام الفردى، حيث يتنافس فى الانتخابات 787 مرشحًا فى 27 دائرة بالنظام الفردى.

بينما يتم انتخاب قائمة واحدة لكل دائرة من الدوائر الأربع المخصصة لنظام القائمة، وتتواجد قائمة واحدة هى القائمة الوطنية من أجل مصر، والتي تضم 11 حزبا سياسيا (مستقبل وطن والوفد وحماة الوطن ومصر الحديثة والإصلاح والتنمية والتجمع والشعب الجمهورى والمصرى الديمقراطى الاجتماعى والحركة المصرية والحرية المصرى والمؤتمر)، بالإضافة لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

واستعدت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، بشكل مكثف لعملية الاقتراع، ورفعت درجات الاستعداد القصوى بالتنسيق مع كل أجهزة وجهات الدولة المختلفة لإتمام عمليات الاقتراع، وذلك من خلال الانتهاء من طباعة أوراق الاقتراع وتأمين اللجان وتوفير أماكن إقامة للقضاة المشرفين على الانتخابات.

كما كلفت الهيئة منسق طوابير لمعرفة من يرتدى الكمامة من عدمه وتوفير قفازات بلاستيكية لاستخدامها فى القلم المستخدم فى إبداء الرأى منعا لنقل العدوى.

وقيّدت الهيئة نحو 63 مليون ناخب بقاعدة بيانات الناخبين، كما  اتخذت الإجراءات الاحترازية للحد من العدوى والوقاية من كورونا بتعقيم كل مركز اقتراع ولجنة قبل يوم من بدء الاقتراع فى اليوم الأول من انتخابات الداخل، وعقب انتهاء التصويت فى اليوم الأول، ونفس الحال قبل وبعد الاقتراع فى اليوم الثانى.

وتشترك القوات المسلحة فى تأمين الانتخابات بعناصرها فى نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية، حيث حرصت القيادة العامة للقوات المسلحة على إعداد قوات التأمين الثابتة والاحتياطات القريبة والبعيدة ودوريات التأمين المتحركة، والتأكد من تفهم جميع القوات المشاركة للمهام المكلفة بها لحماية المواطنين والتصدى لكل التهديدات التى يمكن مجابهتها خلال تأمين اللجان بالتعاون مع قوات الشرطة المدنية وعناصر الأمن فى محيط اللجان.

وأدلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ، أمس الثلاثاء، بلجنته الانتخابية بمدرسة الشهيد مصطفى يسرى أبو عميرة بمصر الجديدة، كما أدلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان، فضلا عن عدد من الوزراء والنواب والمسئولين بصوتهم الانتخابي.

ومن المقرر أن تجرى جولة الإعادة يومى 6 و7 سبتمبر المقبل للمصريين بالخارج، ويومى 8 و9 سبتمبر للمصريين بالداخل، على أن يكون موعد الإعلان النهائى للانتخابات ونشرها فى موعد أقصاه الأربعاء 16 سبتمبر.
شاهد.. توزيع الكمامات على المواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم الانتخابية
شاهد.. توزيع الكمامات على المواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم الانتخابية
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