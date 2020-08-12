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أخبار العالم

حقيقة استقبال السعودية للوافدين والسياح

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 06:20 م
الجوزات السعودية
الجوزات السعودية
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محمود نوفل
أكدت المديرية العامة للجوازات السعودية ان ما تردد بشأن السماح بإستقبال ومغادرة الوافدين والسياح الي المملكة بداية من الخميس شائعات لا اساس لها من الصحة علي الإطلاق.


وكانت أنباء تم تداولها علي مواقع التواصل الإجتماعي بأن الجوازات السعودية أعلنت عن السماح بإستقبال ومغادرة السياح والوافدين الي المملكة بداية من غد الخميس.


جدير بالذكر ان المملكة العربية السعودية كانت قد أعلنت في وقت سابق أنه لن يُسمح بالعودة والمغادرة من وإلي المملكة من المقيمين إلا بعد إنتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد.


كما إستثنت السلطات السعودية الحالات الإنسانية من قرار مغادرة وعودة المقيمين من والي المملكة .
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