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محافظات

أولى الثانوية الأزهرية بالمنوفية: ربنا مضيعش تعبي وهدفي كلية سياسة واقتصاد

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 06:38 م
أولي الثانوية الأزهرية
أولي الثانوية الأزهرية بالمنوفية: ربنا مضيعش تعبي
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محمد أمين
سادت حالة من البهجة والسرور قرية فيشا الكبري التابعة لمحافظة المنوفية عقب إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية وحصول الطالبة أماني عاطف الشعراوي علي المركز الأول علي مستوي الجمهورية علي القسم الأدبي 

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 وقالت الطالبة أماني :"أحمد الله حمدا كثيرا علي أن أكرمني بفضله وكافأ مجهودي وسهري ومذاكرتي ليلا ونهارا وكافأ أسرتي بفرحة ملأت قلوبهم بعد نجاحي وحصولي علي المركز الاول 

 واضافت الطالبة أماني: اجتهدت كثيرا وكنت دائما اطلب من الله التوفيق  فقد كنت اذاكر لمدة 10 ساعات يوميا وكنت أحيانا استيقظ وسط الليل مسرعة الي الكتب لاراجع معلومة تخيل لي اني نسيتها فقد كانت الدراسة والمذاكرة هي كل حياتي 

 وأشارت إلي أن أسرتها وفرت لها كل سبل الراحة والطمأنينة حتي تتمكن من مذاكرة دروسها بشكل جيد ، وان الفضل يرجع بعد الله لاسرتها فلم تتأخر عنها الأسرة باي متطلبات كانت تحتاجها فضلا عن توفير الهدوء بشكل متواصل بالمنزل حتي تتمكن من المذاكرة 

 وأوضحت أن حلم حياتها الالتحاق بكلية السياسة والاقتصاد بجامعة الأزهر  موجهة الشكر لوالدها الذي يعمل مديرا باخد المطاعم ووالدتها التي تعمل ربة منزل والتي عكفت علي تربيتهم .
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