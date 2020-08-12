محافظ أسوان: إقبال من المواطنين على انتخابات الشيوخ رغم حرارة الجو

قال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إن المحافظة تشهد درجات حرارة مرتفعة، وهذا الشهر من أصعب الأشهر فى المحافظة ورغم ذلك هناك إقبال من المواطنين.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفي، أن المحافظة استعدت لهذا العرس الانتخابي وتم تعقيم جميع اللجان الخاصة بالانتخابات.





وأشار إلى أن اللجان تشهد إقبالاً من المواطنين، مؤكدًا أن ىاليوم بها إقبال أكثر من أمس الثلاثاء، وكشف أن المواطنين يذهبون للجان فى الوقت الأخير.





وأوضح أن، السيدات تصدروا المشهد فى الانتخابات أمس، واليوم الشباب كان له مشاركة كبيرة، , أشاد بدور المجتمع المدنى فى أسوان. ولفت إلى أن المواطنين يعتبرون هذه الانتخابات عيد، واللجان تهد روح حب بين الجميعأشاد



