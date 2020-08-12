AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

محافظ أسوان: إقبال من المواطنين على انتخابات الشيوخ رغم حرارة الجو

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 06:25 م
اللواء أشرف عطية
اللواء أشرف عطية محافظ أسوان
Advertisements
البهي عمرو
قال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إن المحافظة تشهد درجات حرارة مرتفعة، وهذا الشهر من أصعب الأشهر فى المحافظة ورغم ذلك هناك إقبال من المواطنين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفي، أن المحافظة استعدت لهذا العرس الانتخابي وتم تعقيم جميع اللجان الخاصة بالانتخابات.

وأشار إلى أن اللجان تشهد إقبالاً من المواطنين، مؤكدًا أن ىاليوم بها إقبال أكثر من أمس الثلاثاء، وكشف أن المواطنين يذهبون للجان فى الوقت الأخير.

ولفت إلى أن المواطنين يعتبرون هذه الانتخابات عيد، واللجان تهد روح حب بين الجميع وأوضح أن، السيدات تصدروا المشهد فى الانتخابات أمس، واليوم الشباب كان له مشاركة كبيرة، ,أشاد بدور المجتمع المدنى فى أسوان.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ أسوان: لن نسمح بتجمعات في العيد

وسط إجراءات احترازية مكثفة.. كيف استعدت أسوان لانتخابات مجلس الشيوخ؟

محافظ القاهرة: إقبال كبير من المواطنين على لجان الانتخابات ولم نرصد أي مخالفة

مشاهد متنوعة بأسوان في انتخابات مجلس الشيوخ اليوم.. أبرزها مشاركة كبار السن وتوفير المستلزمات الطبية باللجان ..صور

محافظ الفيوم: اليوم الأول من انتخابات مجلس الشيوخ مر بسلام ولم نتلق شكاوى.. فيديو

محافظ أسوان: انتخابات مجلس الشيوخ تشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين.. فيديو

ترشيحاتنا

وفاة الفنان سناء شافع بعد صراع مع المرض

خاص| طبيب الإسماعيلي يكشف تفاصيل وفاة سائق الفريق بـ كورونا

الحكومة: الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة الاعتداء على موظف عمومي

أزمة باجتماع الأعلى للجامعات لهذا السبب .. تفاصيل

المستشار عبدالله عمر شوضة رئيسا لمحكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى

بعد إصرارها على حضور جنازة.. مصابة بـ كورونا تنقل العدوى لـ40 شخصًا من عائلتها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج التهاب الحلق.. دون أدوية

بملابس رياضية.. ياسمين صبري تستعرض جمالها على إنستجرام

سر فشل زواج ميجان ماركل الأول من منتج أمريكي قبل ارتباطها بالأمير هاري