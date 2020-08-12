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رياضة

الوضع صعب.. طارق العشري: أتمنى تأجيل مباراة الإسماعيلي والقرار بيد الإدارة

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 06:40 م
طارق العشري
طارق العشري
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محمد رشاد
تمنّى طارق العشري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم المصري تأجيل مواجهة الإسماعيلي بعد غد الجمعة بسبب إصابة الفريق البورسعيدي بفيروس كورونا.

وكان المصري قد تعرض لإصابة 21 حالة بفيروس كورونا مما تسبب في تأجيل مواجهة الفريق البورسعيدي مع حرس الحدود.

وقال العشري في تصريحات إذاعية لاستوديو 93.7: "أتمنى من اللجنة الخماسية تأجيل مباراة الإسماعيلي كما تم تأجيل مواجهة الحرس، من المستحيل أن نلعب مباراة بعد غد، لم نتعافى بعد والوضع لا يزال صعبا جدا ولم نتدرب تمرين جماعي حتى الآن".

وتابع "إذا أصرّ اتحاد الكرة على إقامة المباراة لا أعلم ماذا سيحدث، تركت الأمر لمجلس الإدارة يتصرف كما يشاء، أنا معزول في الإسكندرية ولن أحضر المباراة حال إقامتها".

وأضاف "العشري": "من الصعب اللعب بالناشئين، لأن المصري قيده موقوف ويواجه أزمة عددية وبالتالي أتمنى الاستجابة من اتحاد الكرة فنحن في ظرف قهري".

وعن فرح نجله شدد العشري "لم يحضر أي لاعب هذا الفرح ومن الظلم تحميل المسئولية عليّ، الموضوع قدري والدليل حضور نجوم كبار ولم يصب أحد منهم والحمد لله".

وكشف "نحن مع استكمال الدوري لكن هناك ظروف قهرية غير متوقعة، يجب أن يضع اتحاد الكرة خطة بديلة في ظل لعب الدوري وسط وباء منتشر، ربنا يكون في عونهم فالوضع صعب جدا".

وأتم تصريحاته "الأهم حاليا الاطمئنان على صحة اللاعبين وبعد ذلك أي أمر آخر، سنحاول تجاوز الأزمة بمرور الوقت ونحتاج لدعم الوسط الرياضي بالكامل، هذا الهدف الأسمى من كرة القدم والرياضة".

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