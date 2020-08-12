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رياضة

شاهد.. استاد النادي الأهلي قبل افتتاحه بشكل رسمي

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 06:34 م
استاد الأهلي
استاد الأهلي
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عبدالحكيم أبوعلم
حصل موقع صدى البلد الإخباري على اللقطات الأولي الخاصة باستاد النادي الأهلي "السلام سابقا"، قبل افتتاحه بساعات قليلة .
وأعلن النادي الأهلي عن تحويل ملعب استاد السلام الدولي لاستاد الأهلي، من خلال حفل كبير ينطلق في السابعة مساء بحضور محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي .

وأكدت مصادر لـ "صدى البلد" أن هناك فكرة استعانة بنسر حقيقي ينطلق من منصة على أرض الملعب كخطوة لترويج شعار النادي.

وقال مصدر من إدارة الأهلي لـ صدى البلد إن "الأهلي شكل لجنة رسمية للعمل على إتمام الإجراءات للإعلان عن المرحلة الأولى غدا الأربعاء، يعقبها الإعلان عن باقي المراحل خلال الفترة المقبلة".

وتابع: "نعقد اجتماعات على مدار اليوم من أجل الإعلان بشكل رسمي عن تغيير اسم ملعب السلام إلى استاد النادي الأهلي بموجب عقد حق الانتفاع بالملعب الذي وقعناه مع شركة استادات".

وأضاف: "اتفاق الوحدة الاقتصادية بين الأهلي واستادات كان أيضا من بين بنوده بجانب حق الانتفاع باستاد السلام، واستغلال حمام السباحة الأوليمبي الخاص بنادي المعلمين وتطوير قناة النادي وإنشاء فروع للأهلي في مناطق مختلفة".

وقال: "بشكل كبير ستكون مباراة الأهلي والإنتاج الحربي أول مباراة للفريق في الملعب بالمسمي الجديد إلا أن هذا يتوقف على إنهاء كافة الإجراءات".

ويلعب الأهلي ضد الإنتاج الساعة التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل في الجولة الـ19 من الدوري المصري الممتاز.
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