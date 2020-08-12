الأكاديمية الوطنية للتدريب: الشباب هو الوقود المحرك للأمم

نشرت الأكاديمية الوطنية للتدريب اليوم الأربعاء احتفاء باليوم العالمى للشباب فيديو على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الأجتماعي الذي يضم صورا لمدربيها ومتدربيها وموظفيها من الشباب، وذلك تأكيدًا على أهمية ودور الشباب في بناء المجتمع وحرص الأكاديمية على تقديم الدعم والرعاية لهم في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.





وإنطلاقًا من دور الأكاديمية كحاضن ومحفز فكري للشباب ، تقوم بتقديم حزمة من البرامج التدريبية التي تعمل على ضخ الكفاءات الشبابية في قطاعات الدولة المختلفة التي تسهم في بناء ودعم الاقتصاد الوطني وتطوير ورفع كفاءتهم وأدائهم، بالإضافة إلى عقد ورش عمل لمناقشة رؤاهم وخططهم المستقبلية، مؤمنةً بقدراتهم ومهاراتهم في دفع عجلة التقدم والتطوير للمجتمع المصري.





الجدير بالذكر أن العالم يحتفل باليوم العالمي للشباب في 12 أغسطس من كل عام، حيث أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 120/54 أن 12 أغسطس يومًا دوليًا للشباب عملًا بالتوصية التي قدمها المؤتمر العالمي للوزراء المسؤولين عن الشباب، وذلك لاسترعاء انتباه المجتمع الدولي لقضايا الشباب، وللاحتفاء بإمكانيات الشباب بوصفهم شركاء في المجتمع العالمي لعصرنا.



