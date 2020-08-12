الجيش اللبناني: توزيع الحصص الغذائية على العائلات المتضررة من تفجيرات مرفأ بيروت

أعلنت القيادة العامة للجيش اللبناني عن إستمرار توزيع الحصص الغذائية علي العائلات المتضررة من تفجيرات مرفأ بيروت والذي وقع الاسبوع الماضي واسفر عن عشرات القتلي بجانب آلاف المصابين والمفقودين.





وأوضحت القيادة العامة للجيش اللبناني ان مديرية التعاون العسكري المدني بالقوات المسلحة اللبنانية هي من تقوم بتوزيع تلك المواد الغذائية علي الاسر المتضررة.





وبيًن البيان الصادر عن القيادة العامة للجيش اللبناني ان المساعدات التي يتم توزيعها علي الاسر المتضررة هي جزء من المساعدات التي تم تقديمها الي الدولة اللبنانية من مختلف الدول.





وأوضح البيان انه تم توزيع 600 حصة غذائية في مدرسة الفرير بالجميزة ومجمع ميشال المر بالدورة.