ميشال عون يكشف حجم خسائر انفجار مرفأ بيروت

كشف الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الأربعاء، عن حجم الخسائر الناجمة عن انفجار مرفأ بيروت الكارثي.





وبحسب "العربية"، قال عون إن التقديرات الأولية لخسائر مرفأ بيروت تقدر بـ 15 مليار دولار.





وكانت فرنسا أعلنت أنها تلقت تعهدات بقيمة 253 مليون يورو من الدول المشاركة في مؤتمر المانحين لمساعدة لبنان.





وعن علمه بوجود المواد الخطرة التي أحدثت كارثة المرفأ، أكد الرئيس ميشال عون أنه حريص على أن يأخذ التحقيق مداه الكامل لأجل الكشف عن أسباب الانفجار الذي أدى إلى خسائر بشرية ومادية فادحة.





وقالت التقارير ان من كان لديهم علم ليسوا فقط مسئولين صغار، بل ارفع قيادات الحكم، كالرئيس اللبناني، ميشال عون، ورئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب ووزراء آخرون.





واشار عون إلى ان تصرفه حيال الشحنة لم يكن من اختصاصه المباشر وليس من تحت سلطاته المباشرة.