AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

لليوم الثاني.. محافظ البحيرة: اتباع كافة الإجراءات الاحترازية في لجان انتخابات الشيوخ

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 06:52 م
انتخابات الشيوخ
انتخابات الشيوخ
Advertisements
قسم التوك شو
أشاد اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة، بالمجهود المبذول من عناصر القوات المسلحة ومديرية أمن البحيرة، فى تأمين المقار الانتخابية بالمحافظة طوال عملية الاقتراع في انتخابات مجلس الشيوخ

ولفت هشام آمنة خلال حواره على قناة "اكسترا نيوز"، إلى انتظام كافة الإجراءات الانتخابية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، متوجها بالشكر الى كل اهالى البحيرة على وعيهم وحرصهم على أداء واجبهم الوطني بالإدلاء بأصواتهم . 

وقال هشام أمنة إن غرفة العمليات تقوم بعملها على أكمل وجه، نافيا وجود أي خروقات أو مشاكل  طوال سير العملية الانتخابية.

وأشار هشام أمنة إلى دور شباب جامعة دمنهور ومستشفيات المحافظة  في الإشراف على تنفيذ الإجراءات الاحترازية.

كما وجه الشكر لـ رئيس جامعة دمنهور فى توجيهاته لشباب المحافظة لأداء واجبهم الوطنى والحفاظ على طرق السلامة والوقاية من عدوى فيروس كورونا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس لجنة متابعة انتخابات الشيوخ بالبحيرة "لصدى البلد": 923 مستشارا للإشراف القضائى باللجان الفرعية

طوارئ واستعدادات داخل مستشفيات القليوبية استعدادا لانتخابات الشيوخ .. إلغاء الإجازات وتكثيف تواجد الأطقم الطبية وانتشار للإسعاف بمحيط اللجان

استعدادا لماراثون الشيوخ.. بدء تسليم المظاريف الانتخابية على اللجان بالبحيرة

خلال رئاسته غرفة العمليات المركزية.. محافظ البحيرة يؤكد انتظام جميع اللجان في انتخابات الشيوخ

وجه بتقديم كل سبل الراحة والمساعدة للناخبين.. محافظ البحيرة يتفقد لجان دمنهور

محافظ البحيرة يتفقد لجان دمنهور ويكلف بتقديم جميع سبل الراحة والمساعدة للناخبين

ترشيحاتنا

بعد حلف اليمين أمام السيسى| السيرة الذاتية لرئيس مجلس القضاء الأعلى

سارق بنوك يقتل نفسه أثناء محاولته تنفيذ عملية سطو.. تفاصيل

الأول ثانوية أزهرية علمي: كنت لا أنام لتحقيق التفوق وهذه نصيحة شيخ الأزهر لي

أول رئيس دولة يعلن تجربة اللقاح الروسي ضد كورونا على نفسه

الحكومة: الحبس سنة وغرامة 10 ألف جنيه عقوبة الاعتداء على موظف عمومي

مدبولي يترأس اجتماع مجلس الوزراء

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج التهاب الحلق.. دون أدوية

بملابس رياضية.. ياسمين صبري تستعرض جمالها على إنستجرام

سر فشل زواج ميجان ماركل الأول من منتج أمريكي قبل ارتباطها بالأمير هاري