لليوم الثاني.. محافظ البحيرة: اتباع كافة الإجراءات الاحترازية في لجان انتخابات الشيوخ

أشاد اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة، بالمجهود المبذول من عناصر القوات المسلحة ومديرية أمن البحيرة، فى تأمين المقار الانتخابية بالمحافظة طوال عملية الاقتراع في انتخابات مجلس الشيوخ





ولفت هشام آمنة خلال حواره على قناة "اكسترا نيوز"، إلى انتظام كافة الإجراءات الانتخابية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، متوجها بالشكر الى كل اهالى البحيرة على وعيهم وحرصهم على أداء واجبهم الوطني بالإدلاء بأصواتهم .





وقال هشام أمنة إن غرفة العمليات تقوم بعملها على أكمل وجه، نافيا وجود أي خروقات أو مشاكل طوال سير العملية الانتخابية





وأشار هشام أمنة إلى دور شباب جامعة دمنهور ومستشفيات المحافظة في الإشراف على تنفيذ الإجراءات الاحترازية.





كما وجه الشكر لـ رئيس جامعة دمنهور فى توجيهاته لشباب المحافظة لأداء واجبهم الوطنى والحفاظ على طرق السلامة والوقاية من عدوى فيروس كورونا.



