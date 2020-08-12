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أخبار العالم

القضاء اللبناني يستجوب وزراء حاليين وسابقين في كارثة انفجار مرفأ بيروت

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 06:47 م
انفجار بيروت
انفجار بيروت
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محمد علي
أفادت وكالات صحفية دولية، نقلا عن مصدر لبناني، بإن قضية انفجار مرفأ بيروت ، سيضمن لها سرعة التقاضي حتى يصل القضاء على المتورطين الحقيقيين في الكارثة.

وأضافت بأن  القضاء يستمع بدءًا من الجمعة لوزراء سابقين وحاليين في قضية المرفأ.

وسبق أن أوقفت السلطات اللبنانية 16 شخصا في إطار التحقيق في الانفجار الذي هز مستودع مرفأ العاصمة بيروت الثلاثاء قبل الماضي 4 أغسطس.

 وذكر مصدر قضائي ومحطتان تلفزيونيتان محليتان أن المدير العام للمرفأ، حسن قريطم، ضمن المحتجزين. 

وقد قال البنك المركزي في وقت سابق إنه جمد حسابات سبعة أشخاص بينهم قريطم ورئيس الجمارك اللبنانية.

وذكر مصدر قضائي ومحطتان تلفزيونيتان محليتان أن المدير العام لمرفأ بيروت، حسن قريطم، بين المحتجزين.

ولم تكشف الوكالة الوطنية للإعلام أسماء هؤلاء الأفراد، لكنها نقلت عن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة، القاضي فادي عقيقي، قوله إن السلطات استجوبت أكثر من 18 من مسؤولي الميناء وإدارة الجمارك ومن الأفراد الذين أوكلت إليهم مهام متعلقة بصيانة المستودع الذي أودعت فيه المواد الشديدة الانفجار التي تسببت في الكارثة.

ونقلت الوكالة عنه قوله أيضا إن الموقوفين "حاليا على ذمة التحقيق بلغ عددهم 16 شخصا، فضلا عن آخرين متروكين رهن التحقيق". ولم يذكر أسماء المحتجزين وقال إن التحقيقات جارية.

وقد قال البنك المركزي في وقت سابق إنه جمد حسابات سبعة أشخاص بينهم قريطم ورئيس الجمارك اللبنانية.

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