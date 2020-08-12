الاسد يعلق علي انخفاض سعر صرف الليرة

كشف الرئيس السوري بشار الأسد إن سعر صرف الليرة السورية خلال الفترة الماضية كان يخضع للمضاربة والعامل الوحيد المؤثر كان هو الهلع الشعبي.





وأوضح الاسد خلال كلمته اليوم الأربعاء أن كل شخص كان يبيع الليرة كان يساهم بالتضخم ، معتبرا ذلك بالتصرف الأناني .





وأعلن الرئيس السوري بشار الاسد مفاجأة ان الإستثمارات توسعت خلال الفترة الماضية رغم ظروف الحرب التي تمر بها الدولة السورية ، مؤكدا أن الاستثمارات ما زالت موجودة وقاومت ومازالت صامدة .





وشدد الرئيس السوري على أن رأس المال الوطني لا يجوز أن يكون جبانا، لأنه سيخسر ومعه سيخسر الوطن.