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أخبار البلد

الأهالي يصطحبون أطفالهم للتصويت في انتخابات الشيوخ بلجنة الشهيد محمد عبد العظيم بالمعصرة

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 07:45 م
الأهالي يصطحبون أطفالهم
الأهالي يصطحبون أطفالهم في الانتخابات
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محمود ضاحي
شهدت لجنة الشهيد محمد عبد العظيم بإدارة المعصرة في الساعات الأخيرة قبل إغلاق صناديق الاقتراع ازدحاما كبيرا من الناخبين، واصطحب بعضهم أطفالهم معهم للمشاركة في التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ 2020.

وأقدم الشباب على تسهيل تقديم البيانات المطلوبة حول العملية الانتخابية، كما وفر عدد من الشباب الكمامات والكحول للمواطنين قبل وبعد عملية الادلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ.

وفتحت اللجان أبوابها في اليوم الثاني أمام الناخبين في تمام الساعة التاسعة وسط تواجد عدد كبير من الشباب المنظمين. 

يذكر أنه يحق لنحو 63 مليون ناخب مصري مقيد في قاعدة البيانات، التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، تم توزيعهم على 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، بإشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضى -أساسي واحتياطي-، ومعاونة 120 ألف موظف.

ويتنافس في انتخابات مجلس الشيوخ – وفقًا للقائمة النهائية للمرشحين – 787 مرشحًا بنظامي الفردي والقائمة موزعة على 27 محافظة كالتالي: (أسوان 12 مرشحًا، وأسيوط 28 مرشحًا، والإسكندرية 67 مرشحًا، والإسماعيلية 9 مرشحين، والأقصر 25 مرشحًا، والبحر الأحمر 10 مرشحين، والبحيرة 41 مرشحًا، والجيزة 73 مرشحًا، والدقهلية 43 مرشحًا، والسويس 13 مرشحًا، والشرقية 47 مرشحًا، والغربية 30 مرشحًا، والفيوم 10 مرشحين، والقاهرة 98 مرشحًا، والقليوبية 60 مرشحًا، والمنوفية 30 مرشحًا، والمنيا 27 مرشحًا، والوادي الجديد مرشحين اثنين، وبني سويف 23 مرشحًا، وبورسعيد 8 مرشحين، وجنوب سيناء 5 مرشحين، ودمياط 17 مرشحًا، وسوهاج 35 مرشحًا، وشمال سيناء 7 مرشحين، وقنا 42 مرشحًا، وكفر الشيخ 20 مرشحًا، ومطروح 5 مرشحين). 

وفي ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، اتخذت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، تدابير احترازية ووقائية لضمان عدم انتشار المرض جراء تجمعات المواطنين أمام وداخل المقار الانتخابية، ومنها إلزامية ارتداء الكمامات الطبية على كافة أطراف العملية الانتخابية، وتوفير الكمامات لجميع رؤساء اللجان الفرعية والأمناء وكذا الناخبين الذين لا يحملونها، كما وفرت قفازات يدوية لاستخدامها في حمل القلم، وكحول لتعقيم الأيادي، وجميع هذه المستلزمات سيتم تسلميها للقضاة مع الأوراق الانتخابية.
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