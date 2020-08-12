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أحمد موسى: المصريون تحدوا كورونا وحرارة الجو من أجل المشاركة فى انتخابات الشيوخ

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 07:43 م
احمد موسى
احمد موسى
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البهي عمرو
قال علامى أحمد موسى، إن الشعب المصري تحدى فيروس كورونا ودرجات الحرارة وذهب للجان الانتخابات الخاصة باختيار أعضاء مجلس الشيوخ.

وأضاف أحمد موسى خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة " صدي البلد"، أن المصريين يحبون بلدهم ولذلك يتحدون أى شئ من أجل مصر، مشيدًا بهذا الدور الوطنى.

ولفت أحمد موسى، إلى أن جميع اللجان تشهد فى هذه الساعات أقبالا كبيرا، والجميع يذهب وكأنه فى عرس.

وأشار أحمد موسى، إلى أن  لجان الانتخابات ستغلق بعد ساعة ونصف من الآن، وأشاد موسى بمشاركة المواطنين فى الانتخابات.

وأوضح أحمد موسى، أن هناك إقبالا كثيفا من المواطنين أمام اللجان فى انتخابات مجلس الشيوخ، موضحًا أن مؤسسة أبو العينين تساعد المواطنين فى الوصول لـ اللجان الخاصة بهم. 

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