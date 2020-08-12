رئيس محكمة شرق الإسكندرية: انتخابات الشيوخ تتم بسهولة ويسر

كشف المستشار خالد خلف رئيس محكمة شرق الإسكندرية رئيس لجنة مدرسة الشهيد المقدم شريف محمد عمر بسيدي جابر، عن آخر المستجدات في انتخابات مجلس الشيوخ الإسكندريةآخر





وقال خلف، في لقاء مع مراسلة برنامج الحياة اليوم، المذاع عبر شاشة الحياة، مساء اليوم الأربعاء، إن العملية الانتخابية تسير بسهولة ويسر في اللجنة، وتتم العملية الانتخابية بسلام، لافتا إلى أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والتي أقرتها الدولة و وزارة الصحة فيما يخص فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد.





وأضاف رئيس لجنة مدرسة الشهيد المقدم شريف محمد عمر بسيدي جابر، أن كل الفئات العمرية والجنسين شركوا في عملية الاقتراع.





وأكمل المستشار خالد خلف رئيس محكمة شرق الاسكندرية رئيس لجنة مدرسة الشهيد المقدم شريف محمد عمر بسيدي جابر، أن جميع الناخبين يعرون جيداُ من يريدون بين المرشحين وتتم العملية بمنتهى الهدوء واليسر والسلاسة.



