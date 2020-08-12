AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

رئيس محكمة شرق الإسكندرية: انتخابات الشيوخ تتم بسهولة ويسر

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 07:48 م
انتخابات مجلس الشيوخ
انتخابات مجلس الشيوخ
Advertisements
عادل نصار
كشف المستشار خالد خلف رئيس محكمة شرق الإسكندرية رئيس لجنة مدرسة الشهيد المقدم شريف محمد عمر بسيدي جابر، عن آخرالمستجدات في انتخابات مجلس الشيوخ.

وقال خلف، في لقاء مع مراسلة برنامج الحياة اليوم، المذاع عبر شاشة الحياة، مساء اليوم الأربعاء، إن العملية الانتخابية تسير بسهولة ويسر في اللجنة، وتتم العملية الانتخابية بسلام، لافتا إلى أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والتي أقرتها الدولة و وزارة الصحة فيما يخص فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف رئيس لجنة مدرسة الشهيد المقدم شريف محمد عمر بسيدي جابر، أن كل الفئات العمرية والجنسين شركوا في عملية الاقتراع.

وأكمل المستشار خالد خلف رئيس محكمة شرق الاسكندرية رئيس لجنة مدرسة الشهيد المقدم شريف محمد عمر بسيدي جابر، أن جميع الناخبين يعرون جيداُ من يريدون بين المرشحين وتتم العملية بمنتهى الهدوء واليسر والسلاسة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انتخابات الشيوخ 2020 .. محافظ أسيوط يترأس حملة لتعقيم وتطهير مقار اللجان

إقبال ضعيف من المواطنين على مدرسة عمر مكرم الانتخابية بالبحيرة.. شاهد

في الساعات الأولى.. إقبال متوسط من الناخبين في مصر القديمة والمنيل

السيدات وكبار السن يتصدرن المشهد.. إقبال كثيف على انتخابات الشيوخ بالإسكندرية

تزايد الإقبال من قبل الناخبين للإدلاء بأصواتهم في دائرة مصر القديمة

رئيس جامعة الإسكندرية يدلى بصوته اليوم فى انتخابات مجلس الشيوخ

ترشيحاتنا

سيظل ملعب السلام لنا.. الإنتاج الحربي يتلقى ضربة موجعه قبل لقاء الأهلي ..فيديو

بعد انفجار بيروت.. أمريكا تستعد لفرض عقوبات على حزب الله.. تفاصيل

وفاة مصور بقناة فضائية داخل حمام بالإنتاج الإعلامي بجرعة مخدرات

قرار جديد من الحكومة لحاملي البطاقات التموينية

تمهيدا للانتقال إلى العاصمة الإدارية.. مدبولي يمنع إنشاء أى هيئات أو إدارات جديدة بالوزارات

خاص| طبيب الإسماعيلي يكشف تفاصيل وفاة سائق الفريق بـ كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هوت شورت.. ريهام أيمن بإطلالة صيفية تبرز جمالها.. شاهد

خبير تجميل يقدم نصائح للمكياج المناسب في ظل أزمة كورونا

علاج التهاب الحلق.. دون أدوية