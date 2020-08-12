مارجريت عازر: القيادة السياسية تساند المرأة وتعيد لها مكانتها في المجتمع.. فيديو

قالت النائبة مارجريت عازر وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ، إن المرأة المصرية أصبح لها دور كبير بعد ثورة 30 يونيو وهذا بسبب مساندة رئيس الجمهورية للمرأة، مؤكدا ان هذا هو العصر الذهبي للمرأة المصرية .





وأضافت مارجريت عازر خلال لقائها في برنامج اليوم المذاع علي قناه دي إم سي ، أن القيادة السياسية تعمل علي تمكين المرأة سياسيا وتعطيها حقها داخل المجتمع واكدت علي ان 90 نائبة قاموا بعمل جيد جدا .





وأوضحت مارجريت عازر ، أن المرأة المصرية في مجلس النواب قامت بإعداد عدد كبير من القوانين في جميع المجالات . المرأةبإعدادالقوانين





ونوهت إلى أنه لا توجد قضية في المجتمع لا تمثلها المرأة، مؤكدة ان وزيرات الحكومة يؤدين واجبهن علي أكمل وجه .



