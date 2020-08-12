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مارجريت عازر: القيادة السياسية تساند المرأة وتعيد لها مكانتها في المجتمع.. فيديو

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 08:01 م
مارجريت عازر
مارجريت عازر
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إبراهيم القادري
قالت النائبة مارجريت عازر وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ، إن المرأة المصرية أصبح لها دور كبير بعد ثورة 30 يونيو وهذا بسبب مساندة رئيس الجمهورية للمرأة، مؤكدا ان هذا هو العصر الذهبي للمرأة المصرية .

وأضافت مارجريت عازر خلال لقائها في برنامج اليوم المذاع علي قناه دي إم سي ، أن القيادة السياسية تعمل علي تمكين المرأة سياسيا وتعطيها حقها داخل المجتمع واكدت علي ان 90 نائبة قاموا بعمل جيد جدا .

وأوضحت مارجريت عازر ، أن المرأة المصرية في مجلس النواب قامت بإعداد عدد كبير من القوانين في جميع المجالات   .

ونوهت إلى أنه لا توجد قضية في المجتمع لا تمثلها المرأة، مؤكدة ان وزيرات الحكومة يؤدين واجبهن علي أكمل وجه .

واستكملت : أن المرأة تتصدر مشهد الانتخابات لاحساسها بالمسؤولية السياسية لافتا الى ان عددا كبيرا من القوانين في البرلمان سيتم ترحيلها لمجلس الشيوخ  .
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