AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

إدخال الصرف الصحى مطلب أهالى قرية عشما بالمنوفية

الخميس 13/أغسطس/2020 - 07:02 ص
صدى البلد
Advertisements
وسام مختار
ناشد المواطن باسم على السيسى، المقيم فى قرية عشما مركز الشهداء محافظة المنوفية، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، المسئولين إدخال الصرف الصحى للقرية.

ويقول فى رسالته : تقع قرية عشما تقع بين قريتين العراقية وكفر عشما والقريتين بهم صرف صحى إلا قرية عشما وهى تعتبر القرية الوحيدة بدون صرف رغم أن أهل القرية قاموا بشراء قطعة أرض للمحطة الصرف الصحى ولم يتم التنفيذ".
 
ويمكن التواصل مع القارئ من خلال الرقم التالى  01017600042

أقراء ايضا :


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أهالي قرية جزيرة الدوم بقنا يشكون من عدم تركيب محول الكهرباء الجديد

سكان زاوية الجدمي بالمنيا يطالبون بتوصيل الصرف الصحي للقرية

توصيل الصرف الصحي مطلب أهالى قرية كفر حجازي بالمحلة الكبرى

سعيد يستغيث من حذف فردين من بطاقة تموين فى قرية كفر الجمالة بالمنوفية

توصيل الصرف الصحى مطلب أهالى قرية عمر بن الخطاب بالوادى الجديد

توصيل الصرف صحي مطلب أهالي قرية البعيرات بالأقصر

ترشيحاتنا

سنلعب لآخر لحظة.. مرتضى منصور: استكمال الدوري صعب في وجود إصابات كورونا بين اللاعبين

بيومى فؤاد يوجه رسالة قاسية لـ رمضان صبحى بعد رحيله عن الأهلي

لأصحاب أندرويد وآيفون.. 10 تطبيقات ستغير هاتفك 180 درجة

رموز مخفية تكشف عن سر عظيم في الهرم الأكبر

اشتر آيفون 7 بلس 256 جيجابايت بـ 4300 جنيه فقط

شاهد.. مغادرة الملك سلمان الرياض ووصوله إلى نيوم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مين أحلى؟.. لطيفة وكارمن سليمان تتألقان بنفس الفستان ..صور

بمكياج صاخب.. زوجة تامر حسني تستعرض جمالها بهذه الإطلالة

أيهما أجمل؟.. لطيفة تتألق فى أحدث جلسة تصوير بثلاثة إطلالات مختلفة.. صور