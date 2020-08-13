إدخال الصرف الصحى مطلب أهالى قرية عشما بالمنوفية

ناشد المواطن باسم على السيسى، المقيم فى قرية عشما مركز الشهداء محافظة المنوفية، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، المسئولين إدخال الصرف الصحى للقرية.





ويقول فى رسالته : تقع قرية عشما تقع بين قريتين العراقية وكفر عشما والقريتين بهم صرف صحى إلا قرية عشما وهى تعتبر القرية الوحيدة بدون صرف رغم أن أهل القرية قاموا بشراء قطعة أرض للمحطة الصرف الصحى ولم يتم التنفيذ".

ويمكن التواصل مع القارئ من خلال الرقم التالى 01017600042





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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



