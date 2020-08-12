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محافظات

محافظ الشرقية يكلف بنقل سيدة مريضة للتصويت فى انتخابات الشيوخ|صور

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 08:14 م
محافظ الشرقية يكلف
محافظ الشرقية يكلف بنقل سيدة مريضة للتصويت
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محمد الطحاوي
في لفتة إنسانية من الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إستجاب لشكوي مريضة ترغب فى الذهاب للانتخابات وتعانى أمراضا مزمنة، وعلي الفور قرر إرسال رئيسة مجلس مدينة ههيا، والتى توجهت إلى منزل السيدة وإصطحبتها إلى اللجنة الانتخابية. 


فيما قام رئيس اللجنة بالنزول الي السيدة ومساعدتها في الإدلاء بصوتها تقديرا لحرصها على المشاركة في العملية الانتخابية.


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كان المجلس القومى للمرأة بالشرقية، تلقى إتصالا من السيدة " نادية عبد الباسط" مقيمة قرية المطاوعة مركز ههيا، لرغبتها فى الانتخاب ولا تستطيع الذاهب لوجود بعض الأمراض المزمنة.


وقامت الدكتورة" عايدة عطية" مقررة فرع المجلس القومى بالمحافظة، بالتواصل مع غرفة عمليات المحافظة، لمساعدة السيدات فى ممارسة حقها السياسى بالمشاركة فى الاستحقاق الدستورى.


يذكر أن عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت في إنتخابات مجلس الشيوخ 4 ملايين و 407 الاف و 747 ناخبا وناخبة أمام 996 مركزا إنتخابيا يتسع لـ 1163 لجنة فرعية بمختلف مراكز ومدن وقرى الشرقية.

محافظ الشرقية يكلف بنقل سيدة مريضة للتصويت فى انتخابات الشيوخ|صور
محافظ الشرقية يكلف بنقل سيدة مريضة للتصويت فى انتخابات الشيوخ|صور
محافظ الشرقية يكلف بنقل سيدة مريضة للتصويت فى انتخابات الشيوخ|صور
محافظ الشرقية يكلف بنقل سيدة مريضة للتصويت فى انتخابات الشيوخ|صور
محافظ الشرقية يكلف بنقل سيدة مريضة للتصويت فى انتخابات الشيوخ|صور
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