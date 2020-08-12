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أخبار البلد

مع اقتراب غلق صناديق الاقتراع| إقبال كثيف على التصويت في عين شمس

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 07:50 م
الناخبون يلتقطون
الناخبون يلتقطون الصور التذكارية أمام مقر اللجنة
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عبد الرحمن محمد تصوير : أحمد بيسو
قبل انتهاء موعد التصويت وغلق صناديق الاقتراع شهدت لجان مدارس منطقة عين شمس إقبالا كثيفا  من الناخبين سيدات ورجالا للتصويت وسط إجراءات احترازية مشددة بداية من التعقيم وارتداء الكمامة حتى التباعد بين الناخبين . 


كما يسود جو من الفرح والسرور مع الأغاني الوطنية أمام اللجان حيث يتوجه الناخبون مجموعات أصدقاء وأقارب وأزواج . 


كما شهدت اللجان إقبال عدد كبير من الفتيات ووصلن الى مقر اللجنه جماعات للإدلاء بأصواتهن . 


يذكر أنه يحق لنحو 63 مليون ناخب مصري مقيد في قاعدة البيانات، التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، تم توزيعهم على 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، بإشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاض -أساسي واحتياطي-، ومعاونة 120 ألف موظف.


ويتنافس في انتخابات مجلس الشيوخ – وفقًا للقائمة النهائية للمرشحين – 787 مرشحًا بنظامي الفردي والقائمة موزعة على 27 محافظة كالتالي: (أسوان 12 مرشحًا، وأسيوط 28 مرشحًا، والإسكندرية 67 مرشحًا، والإسماعيلية 9 مرشحين، والأقصر 25 مرشحًا، والبحر الأحمر 10 مرشحين، والبحيرة 41 مرشحًا، والجيزة 73 مرشحًا، والدقهلية 43 مرشحًا، والسويس 13 مرشحًا، والشرقية 47 مرشحًا، والغربية 30 مرشحًا، والفيوم 10 مرشحين، والقاهرة 98 مرشحًا، والقليوبية 60 مرشحًا، والمنوفية 30 مرشحًا، والمنيا 27 مرشحًا، والوادي الجديد مرشحين اثنين، وبني سويف 23 مرشحًا، وبورسعيد 8 مرشحين، وجنوب سيناء 5 مرشحين، ودمياط 17 مرشحًا، وسوهاج 35 مرشحًا، وشمال سيناء 7 مرشحين، وقنا 42 مرشحًا، وكفر الشيخ 20 مرشحًا، ومطروح 5 مرشحين).


وفي ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، اتخذت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، تدابير احترازية ووقائية لضمان عدم انتشار المرض جراء تجمعات المواطنين أمام وداخل المقار الانتخابية، ومنها إلزامية ارتداء الكمامات الطبية على كافة أطراف العملية الانتخابية، وتوفير الكمامات لجميع رؤساء اللجان الفرعية والأمناء وكذا الناخبين الذين لا يحملونها، كما وفرت قفازات يدوية لاستخدامها في حمل القلم، وكحول لتعقيم الأيادي، وجميع هذه المستلزمات سيتم تسلميها للقضاة مع الأوراق الانتخابية.
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