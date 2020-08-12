مع اقتراب غلق صناديق الاقتراع| إقبال كثيف على التصويت في عين شمس

قبل انتهاء موعد التصويت وغلق صناديق الاقتراع شهدت لجان مدارس منطقة عين شمس إقبالا كثيفا من الناخبين سيدات ورجالا للتصويت وسط إجراءات احترازية مشددة بداية من التعقيم وارتداء الكمامة حتى التباعد بين الناخبين .









كما يسود جو من الفرح والسرور مع الأغاني الوطنية أمام اللجان حيث يتوجه الناخبون مجموعات أصدقاء وأقارب وأزواج .









كما شهدت اللجان إقبال عدد كبير من الفتيات ووصلن الى مقر اللجنه جماعات للإدلاء بأصواتهن .









يذكر أنه يحق لنحو 63 مليون ناخب مصري مقيد في قاعدة البيانات، التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، تم توزيعهم على 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، بإشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاض -أساسي واحتياطي-، ومعاونة 120 ألف موظف.









ويتنافس في انتخابات مجلس الشيوخ – وفقًا للقائمة النهائية للمرشحين – 787 مرشحًا بنظامي الفردي والقائمة موزعة على 27 محافظة كالتالي: (أسوان 12 مرشحًا، وأسيوط 28 مرشحًا، والإسكندرية 67 مرشحًا، والإسماعيلية 9 مرشحين، والأقصر 25 مرشحًا، والبحر الأحمر 10 مرشحين، والبحيرة 41 مرشحًا، والجيزة 73 مرشحًا، والدقهلية 43 مرشحًا، والسويس 13 مرشحًا، والشرقية 47 مرشحًا، والغربية 30 مرشحًا، والفيوم 10 مرشحين، والقاهرة 98 مرشحًا، والقليوبية 60 مرشحًا، والمنوفية 30 مرشحًا، والمنيا 27 مرشحًا، والوادي الجديد مرشحين اثنين، وبني سويف 23 مرشحًا، وبورسعيد 8 مرشحين، وجنوب سيناء 5 مرشحين، ودمياط 17 مرشحًا، وسوهاج 35 مرشحًا، وشمال سيناء 7 مرشحين، وقنا 42 مرشحًا، وكفر الشيخ 20 مرشحًا، ومطروح 5 مرشحين).







