AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

هل يصح رقية المرأة الحائض

الخميس 13/أغسطس/2020 - 03:01 ص
صدى البلد
Advertisements
إيمان طلعت
وتلقى الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالًا يقول صاحبه: "هل يجوز للمرأة أن تغتسل بماء مقروء عليه قرآن وهي حائض؟".

وأجاب "ممدوح"، خلال فتوى مسجلة له، قائلًا إن المرأة الحائض إذا أردت أن تغتسل بماء مقروء عليه قرآن وهى حائض فيجوز ذلك ولكن الأهم أن يكون الماء المقروء عليه لا يأتى عليه نجاسة.

وأضاف أن الخطوات التى ينبغى على المسلم اتباعها عند الرقية الشرعية للشفاء من الأمراض أو ما شابه هى: أن يرقى المسلم المريض بسورة الفاتحة، وأن يكون معتقدا كامل الاعتقاد واليقين بأن سورة الفاتحة هى الشافية بإذن الله من المرض، وأن يضع المسلم يده على جسد المريض ثم يبدأ فى قراءة الفاتحة.

وتابع: "الرقية الشرعية لا تمنع من الذهاب للطبيب، فلنا أن نعمل بالرقية الشرعية ونأخذ بالأسباب كذلك في الذهاب للطبيب في حال عدم الشفاء".

فى السياق ذاته، قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الفقهاء أجازوا الذكر حال قيام المرأة أثناء فترة الحيض، ولكن يحرم عليها الصلاة والصوم وقراءة القرآن.

وأضاف "عبد السميع"، في إجابته عن سؤال «هل يصح للمرأة الحائض أن ترقي نفسها؟»، أجاز الفقهاء الذكر للحائض ولكن حرموا عليها الصلاة والصوم وقراءة القرآن، فأى أنواع الذكر جائزة من الاستغفار وقول الأذكار المأثورة عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من قوله أصبحنا وأصبح الملك لله والحمدلله ولا إله إلا الله ونحو ذلك، فجميع الأذكار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تجوز للمرأة أثناء فترة حيضها.

وأوضح أنه مما تجوز للمرأة الحائض أيضًا قراءة ما فى القرآن الكريم مما هو أذكار بقصد الذكر.

وتابع: "إن فقهاء الشافعية أجازوا أن تقرأ هذا بقصد الذكر ولا يكون فى ذلك حرمة فيجوز لها أن تفعل هذا".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

آية الكرسي.. وفضل قراءتها قبل النوم

ترشيحاتنا

راح ابن النادي.. تامر أمين عن انتقال رمضان صبحي لـ بيراميدز: اللاعيبة سماسرة والانتماء بلح

غرق معدية نقل سيارات ومواطنين بترعة الرياح بكوم حمادة في البحيرة

10 عبادات تقربك من الله وترزقك التوفيق في الدنيا والآخرة.. تعرف عليها

أيهما أجمل؟.. لطيفة تتألق فى أحدث جلسة تصوير بثلاثة إطلالات مختلفة.. صور

سبب جديد لتفشي فيروس كورونا في العالم.. مفاجئ

شغل ممنهج| تركي آل الشيخ يرد على الزج باسمه فى صفقة انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج صاخب.. زوجة تامر حسني تستعرض جمالها بهذه الإطلالة

أيهما أجمل؟.. لطيفة تتألق فى أحدث جلسة تصوير بثلاثة إطلالات مختلفة.. صور

طريقة عمل الحلاوة الطحينية بالكاكاو