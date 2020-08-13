هل يصح رقية المرأة الحائض

وتلقى الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالًا يقول صاحبه: "هل يجوز للمرأة أن تغتسل بماء مقروء عليه قرآن وهي حائض؟".



وأجاب "ممدوح"، خلال فتوى مسجلة له، قائلًا إن المرأة الحائض إذا أردت أن تغتسل بماء مقروء عليه قرآن وهى حائض فيجوز ذلك ولكن الأهم أن يكون الماء المقروء عليه لا يأتى عليه نجاسة.



وأضاف أن الخطوات التى ينبغى على المسلم اتباعها عند الرقية الشرعية للشفاء من الأمراض أو ما شابه هى: أن يرقى المسلم المريض بسورة الفاتحة، وأن يكون معتقدا كامل الاعتقاد واليقين بأن سورة الفاتحة هى الشافية بإذن الله من المرض، وأن يضع المسلم يده على جسد المريض ثم يبدأ فى قراءة الفاتحة.



وتابع: "الرقية الشرعية لا تمنع من الذهاب للطبيب، فلنا أن نعمل بالرقية الشرعية ونأخذ بالأسباب كذلك في الذهاب للطبيب في حال عدم الشفاء".



فى السياق ذاته، قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الفقهاء أجازوا الذكر حال قيام المرأة أثناء فترة الحيض، ولكن يحرم عليها الصلاة والصوم وقراءة القرآن.



وأضاف "عبد السميع"، في إجابته عن سؤال «هل يصح للمرأة الحائض أن ترقي نفسها؟»، أجاز الفقهاء الذكر للحائض ولكن حرموا عليها الصلاة والصوم وقراءة القرآن، فأى أنواع الذكر جائزة من الاستغفار وقول الأذكار المأثورة عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من قوله أصبحنا وأصبح الملك لله والحمدلله ولا إله إلا الله ونحو ذلك، فجميع الأذكار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تجوز للمرأة أثناء فترة حيضها.



وأوضح أنه مما تجوز للمرأة الحائض أيضًا قراءة ما فى القرآن الكريم مما هو أذكار بقصد الذكر.



وتابع: "إن فقهاء الشافعية أجازوا أن تقرأ هذا بقصد الذكر ولا يكون فى ذلك حرمة فيجوز لها أن تفعل هذا".