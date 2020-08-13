رفضت ممارسة الرذيلة.. الحكم على مؤذن بتهمة هتك عرض ربة منزل

تصدر اليوم الاربعاء، محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد حماد عبد الهادى، حكمها على مؤذن فى مسجد بوزارة الأوقاف و4 آخرين، بعد اتهامهم بخطف ربة منزل وهتك عرضها وسرقتها وإرغامها على التوقيع على 7 إيصالات أمانة بعد رفضها ممارسة الرذيلة معه، صدر القرار بعضوية كل من المستشارين عبد العظيم صادق ووائل إسماعيل عرابى، وأمانة سر خميس قمر.





وترجع أحداث القضية رقم 3904 لسنة 2019 جنايات العامرية أول، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية أول، يفيد بورود بلاغ من ربة منزل، بقيام موظف بالأوقاف وآخرين بالتعدى عليها وإرغامها على التوقيع على إيصالات أمانة بدائرة القسم.





وكشفت تحريات ضباط مباحث القسم، إلى أن المدعوة ي.س.و، 31 سنة، ربة منزل، أنها تعرفت على المدعو "ع.ع.ع"، 43 سنة، مؤذن مسجد بوزارة الأوقاف، من خلال إحدى الجمعيات الخيرية بمنطقة برج العرب من خلال حصولها على كرتونة المواد الغذائية من الجمعية من أجل أبناء شقيقتها الأيتام فعرض عليها ممارسة الرذيلة معها فرفضت وهددته بأنها سوف تخبر عمدة القرية، وعند علمه بذلك قام بالاتصال بها واعتذر عن ذلك وطلب منها الحضور للحصول على بعض المساعدات وعند حضورها إلى المكان المحدد وبرفقتها ابنتها 9 سنوات اتضح وجود كل من "ج.م.ال"، سائق، و"ح. أ.ج"، نقاش، والمدعوة "ش.م.ع"، ربة منزل، و"هـ.م.ر"، عاملة كوافير، وقاموا بضربها واحتجزوها داخل غرفة وتركوا ابنتها بالخارج ونزعوا عنها ملابسها وتصويرها عارية فى وجود المتهم الأول وعند قيامه بممارسة الرذيلة معها فوجئ بوجود العادة الشهرية وقاموا بإرغامها على التوقيع على 7 إيصالات أمانة واستولوا على مبلغ مالى بحوزتها وهاتفها المحمول، تم تحرير المحضر بالواقعة وبعرضهم على النيابة قررت إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الإسكندرية.



