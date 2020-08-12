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برلمان

انتخابات مجلس الشيوخ.. وفد البرلمان العربي يتفقد اللجان الانتخابية في الجيزة

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 08:02 م
وفد البرلمان العربي
وفد البرلمان العربي
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عبد الرحمن سرحان
تفقد وفد من البرلمان العربي عددًا من اللجان الانتخابية في مراكز محافظة الجيزة لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ.

وأشاد أعضاء الوفد بحسن سير ونزاهة العملية الانتخابية، مؤكدين سعادتهم بالتزام المنظمين للانتخابات والمواطنين بتطبيق الإجراءات الاحترازية بارتداء بالكمامات و التباعد الاجتماعي أثناء الاقتراع حفاظًا على صحة المواطنين.

وأضاف "وفد البرلمان العربي"، أن اللافت للنظر كثافة عدد الناخبين أمام اللجان للإدلاء بأصواتهم والمشاركة في الاستحقاق الإنتخابي واستكمال المسيرة الديمقراطية في مصر.

ضم وفد البرلمان العربي كلًا من النائبة شادية خضير الجمل عضو مجلس النواب عن مصر، النائب الدكتور أبو صلاح عبد السلام شلبي عضو مجلس النواب عن ليبيا، النائب أحمد حمد محمد ابو شهاب السويدي عضو المجلس الوطني الاتحادي بالامارات، النائب الدكتور سالم بن الهاشمي لبيض عضو مجلس نواب الشعب في تونس، شرين محمد رضوان بغدادي، مضر عبد الرحيم عبد الحميد، هالة أحمد مفتاح، ومعاوية عجبنا خليل مصري من الأمانة العامة للبرلمان العربي.


وانطلقت اليوم الأربعاء انتخابات مجلس الشيوخ 2020 بالداخل لليوم الثاني على التوالي والأخير، لانتخاب 200 عضو بمجلس الشيوخ، 100 بنظام القوائم و100 بنظام الفردي، حيث يتنافس في الانتخابات 787 مرشحًا في 27 دائرة بالنظام الفردي.


بينما يتم انتخاب قائمة واحدة لكل دائرة من الدوائر الأربع المخصصة لنظام القائمة، وتتواجد قائمة واحدة هي القائمة الوطنية من أجل مصر، والتي تضم 11 حزبًا سياسيًا «مستقبل وطن والوفد وحماة الوطن ومصر الحديثة والإصلاح والتنمية والتجمع والشعب الجمهوري والمصري الديمقراطي الاجتماعي والحركة المصرية والحرية المصري والمؤتمر»، بالإضافة إلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.


واستعدت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، بشكل مكثف لعملية الاقتراع، ورفعت درجات الاستعداد القصوى بالتنسيق مع كل أجهزة وجهات الدولة المختلفة لإتمام عمليات الاقتراع، وذلك من خلال الانتهاء من طباعة أوراق الاقتراع وتأمين اللجان وتوفير أماكن إقامة للقضاة المشرفين على الانتخابات.


كما كلفت الهيئة منسق طوابير لمعرفة من يرتدى الكمامة من عدمه وتوفير قفازات بلاستيكية لاستخدامها في القلم المستخدم في إبداء الرأي منعًا لنقل العدوى.


وقيّدت الهيئة نحو 63 مليون ناخب بقاعدة بيانات الناخبين، كما اتخذت الإجراءات الاحترازية للحد من العدوى والوقاية من كورونا بتعقيم كل مركز اقتراع ولجنة قبل يوم من بدء الاقتراع في اليوم الأول من انتخابات الداخل، وعقب انتهاء التصويت في اليوم الأول، ونفس الحال قبل وبعد الاقتراع في اليوم الثاني.


وتشترك القوات المسلحة في تأمين الانتخابات بعناصرها في نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية، حيث حرصت القيادة العامة للقوات المسلحة على إعداد قوات التأمين الثابتة والاحتياطات القريبة والبعيدة ودوريات التأمين المتحركة، والتأكد من تفهم جميع القوات المشاركة للمهام المكلفة بها لحماية المواطنين والتصدي لكل التهديدات التي يمكن مجابهتها خلال تأمين اللجان بالتعاون مع قوات الشرطة المدنية وعناصر الأمن في محيط اللجان.


وأدلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، الثلاثاء، بلجنته الانتخابية بمدرسة الشهيد مصطفى يسري أبو عميرة بمصر الجديدة، كما أدلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان، فضلا عن عدد من الوزراء والنواب والمسئولين بصوتهم الانتخابي.


ومن المقرر أن تُجرى جولة الإعادة يومي 6 و7 سبتمبر المقبل للمصريين بالخارج، ويومي 8 و9 سبتمبر للمصريين بالداخل، على أن يكون موعد الإعلان النهائي للانتخابات ونشرها في موعد أقصاه الأربعاء 16 سبتمبر.

انتخابات مجلس الشيوخ.. وفد البرلمان العربي يتفقد اللجان الانتخابية في الجيزة
انتخابات مجلس الشيوخ.. وفد البرلمان العربي يتفقد اللجان الانتخابية في الجيزة
انتخابات مجلس الشيوخ.. وفد البرلمان العربي يتفقد اللجان الانتخابية في الجيزة
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