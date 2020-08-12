انتخابات مجلس الشيوخ.. وفد البرلمان العربي يتفقد اللجان الانتخابية في الجيزة

تفقد وفد من البرلمان العربي عددًا من اللجان الانتخابية في مراكز محافظة الجيزة لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ.





وأشاد أعضاء الوفد بحسن سير ونزاهة العملية الانتخابية، مؤكدين سعادتهم بالتزام المنظمين للانتخابات والمواطنين بتطبيق الإجراءات الاحترازية بارتداء بالكمامات و التباعد الاجتماعي أثناء الاقتراع حفاظًا على صحة المواطنين.





وأضاف "وفد البرلمان العربي"، أن اللافت للنظر كثافة عدد الناخبين أمام اللجان للإدلاء بأصواتهم والمشاركة في الاستحقاق الإنتخابي واستكمال المسيرة الديمقراطية في مصر.





ضم وفد البرلمان العربي كلًا من النائبة شادية خضير الجمل عضو مجلس النواب عن مصر، النائب الدكتور أبو صلاح عبد السلام شلبي عضو مجلس النواب عن ليبيا، النائب أحمد حمد محمد ابو شهاب السويدي عضو المجلس الوطني الاتحادي بالامارات، النائب الدكتور سالم بن الهاشمي لبيض عضو مجلس نواب الشعب في تونس، شرين محمد رضوان بغدادي، مضر عبد الرحيم عبد الحميد، هالة أحمد مفتاح، ومعاوية عجبنا خليل مصري من الأمانة العامة للبرلمان العربي.









وانطلقت اليوم الأربعاء انتخابات مجلس الشيوخ 2020 بالداخل لليوم الثاني على التوالي والأخير، لانتخاب 200 عضو بمجلس الشيوخ، 100 بنظام القوائم و100 بنظام الفردي، حيث يتنافس في الانتخابات 787 مرشحًا في 27 دائرة بالنظام الفردي.