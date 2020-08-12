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رياضة

سعد سمير يعلن عن خضوع شقيقه لـ عملية في المخ.. شاهد

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 08:17 م
صدى البلد
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سيد احمد

اعلن سعد سمير لاعب النادى الاهلى عن خضوع شقيقة ل عملية في المخ ونشر صورة لشقيقة من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".


و قال سعد سمير " دایما في تحديات الواحد بيمر بيها وصعوبات لكن اصعب ابتلاء غالبا بيكون في الصحة ربنا میوریه لحد ۲۰۱۰ اكتشفنا ورم في المخ وصدمنا جميعا واتحركنا في كل الاتجاهات


و " اضاف " ربنا كرمنا وعدينا منها علي خير دائما بشوف اخويا راضي وصابر بقضاء ربنا مرت الايام وابتدي يتحسن وبعدها ب 4 سنين اكتشفنا تعب تاني وورم تاني في المخ وكانت العملية اصعب والوضع خطر جدا وكان لازم نعمل عملية رغم صعوبتها ومفيش قدامنا غير ربنا سبحانه وتعالي يعدينا من الأزمة وربنا كرمنا وعدت علي خير وابتدي مصطفي اخويا يتحرك ويفوق شوية وهو لسه ۲۵ سنة ساعتها


و " تابع " قالنا الدكتور احتمال نحتاج عملية ثالثة عشان نقدر نعدي المرحلة الصعبة دي ونكون بخير وعدت سنة والنهاردة بنعمل ثالث عملية في المخ ربنا يکرمنا وتعدي علي خير لكن في كل الظروف دي والتعب و واحد دماغه بتتفتح ۳ مرات وهو لسه في عز شبابه الا انه صابر وقانع بقضاء الله وابتسامته مش بتفارقه وهو داخل العملية واحنا قلبنا مقبوض وهو خارج منها

و " اكد " دائما بتعلم منه من عزيمته واصراره ورضاه وصبره وخصوصا ان هو سندي وظهري سواء هو او بقيت اخواتي هم الكنز الحقيقي في هذه الدنيا . ده قضاء ربنا الذي يحمد علي كل شئ اللهم احفظ اخي واشفه بفضلك وكرمك وبارك لي فيه " .


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