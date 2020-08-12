صور.. توافد كبير في مدينتي للتصويت بانتخابات مجلس الشيوخ لليوم الثاني

توافد اليوم سكان مدينتي باعداد كبيرة على اللجان الانتخابية في مدرسة "مدينتي للغات" للادلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ 2020.
جاء ذلك بعد ان شهدت لجان الانتخابات في مدينتي أمس اقبالا لافتًا، وسط ضوابط وإجراءات احترازية صارمة ، مع الحفاظ على مسافات التباعد وانسيابية حركة التصويت للحد من انتشار كورونا.
وقد لاقت اليوم اللجان الانتخابية توافدًا مميزًا لسكان مدينتي من كافة الأعمار، سواء الشباب أو كبار السن .
انطلقت ، انتخابات مجلس الشيوخ 2020 بالداخل لليوم الثاني على التوالي والأخير، لانتخاب 200 عضو بمجلس الشيوخ؛ 100 بنظام القوائم و100 بنظام الفردى، حيث يتنافس فى الانتخابات 787 مرشحًا فى 27 دائرة بالنظام الفردى.
بينما يتم انتخاب قائمة واحدة لكل دائرة من الدوائر الأربع المخصصة لنظام القائمة، وتتواجد قائمة واحدة هى القائمة الوطنية من أجل مصر، والتي تضم 11 حزبا سياسيا (مستقبل وطن والوفد وحماة الوطن ومصر الحديثة والإصلاح والتنمية والتجمع والشعب الجمهورى والمصرى الديمقراطى الاجتماعى والحركة المصرية والحرية المصرى والمؤتمر)، بالإضافة لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.