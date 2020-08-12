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برلمان

صور.. توافد كبير في مدينتي للتصويت بانتخابات مجلس الشيوخ لليوم الثاني

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 08:16 م
تصويت سكان مدينتي
تصويت سكان مدينتي في انتخابات مجلس الشيوخ
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احمد عبد القوى
توافد اليوم سكان مدينتي باعداد كبيرة على اللجان الانتخابية في مدرسة "مدينتي للغات" للادلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ 2020. 

جاء ذلك بعد ان شهدت لجان الانتخابات في مدينتي أمس اقبالا لافتًا، وسط ضوابط وإجراءات احترازية صارمة ، مع الحفاظ على مسافات التباعد وانسيابية حركة التصويت للحد من انتشار كورونا. 

وقد لاقت اليوم اللجان الانتخابية توافدًا مميزًا لسكان مدينتي من كافة الأعمار، سواء الشباب أو كبار السن .

انطلقت ، انتخابات مجلس الشيوخ 2020 بالداخل لليوم الثاني على التوالي والأخير، لانتخاب 200 عضو بمجلس الشيوخ؛ 100 بنظام القوائم و100 بنظام الفردى، حيث يتنافس فى الانتخابات 787 مرشحًا فى 27 دائرة بالنظام الفردى.

بينما يتم انتخاب قائمة واحدة لكل دائرة من الدوائر الأربع المخصصة لنظام القائمة، وتتواجد قائمة واحدة هى القائمة الوطنية من أجل مصر، والتي تضم 11 حزبا سياسيا (مستقبل وطن والوفد وحماة الوطن ومصر الحديثة والإصلاح والتنمية والتجمع والشعب الجمهورى والمصرى الديمقراطى الاجتماعى والحركة المصرية والحرية المصرى والمؤتمر)، بالإضافة لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
صور.. توافد كبير في مدينتي للتصويت بانتخابات مجلس الشيوخ لليوم الثاني
صور.. توافد كبير في مدينتي للتصويت بانتخابات مجلس الشيوخ لليوم الثاني
صور.. توافد كبير في مدينتي للتصويت بانتخابات مجلس الشيوخ لليوم الثاني
صور.. توافد كبير في مدينتي للتصويت بانتخابات مجلس الشيوخ لليوم الثاني
صور.. توافد كبير في مدينتي للتصويت بانتخابات مجلس الشيوخ لليوم الثاني
صور.. توافد كبير في مدينتي للتصويت بانتخابات مجلس الشيوخ لليوم الثاني
صور.. توافد كبير في مدينتي للتصويت بانتخابات مجلس الشيوخ لليوم الثاني
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