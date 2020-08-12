صور.. توافد كبير في مدينتي للتصويت بانتخابات مجلس الشيوخ لليوم الثاني

توافد اليوم سكان مدينتي باعداد كبيرة على اللجان الانتخابية في مدرسة "مدينتي للغات" للادلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ 2020.





جاء ذلك بعد ان شهدت لجان الانتخابات في مدينتي أمس اقبالا لافتًا، وسط ضوابط وإجراءات احترازية صارمة ، مع الحفاظ على مسافات التباعد وانسيابية حركة التصويت للحد من انتشار كورونا.





وقد لاقت اليوم اللجان الانتخابية توافدًا مميزًا لسكان مدينتي من كافة الأعمار، سواء الشباب أو كبار السن .



