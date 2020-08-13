شاب من ذوي الاحتياجات يناشد وزارة التضامن إعادة معاشه وتوفير عمل له

ناشد المواطن محمد عبد الله محمد محمد المقيم فى منطقة إمبابة بمحافظة الجيزة ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة التضامن؛ لاسترجاع معاشه، وتوفير فرصة عمل له ضمن فئة الـ5% .





ويقول فى رسالته : انا من قصار القامة وأبلغ من العمر 35 عاما وأعول أسرة مكونة من زوجة وطفلتين ونعيش فى غرفة واحدة".





وأضاف القارىء، أرجو من السادة المسئولين بوزارة التضامن باسترجاع معاشى وتوفيرعمل مناسب لحالتى وظروفى ضمن فئة ال5% من ذوى الاحتياجات".





للتواصل مع القارىء من خلال الرقم التالى 01097549989





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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.