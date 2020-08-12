10 من 10.. أحمد موسى: القاهرة تتصدر فى الانتخابات مجلس الشيوح.. فيديو

قال الإعلامى أحمد موسى، إن محافظة القاهرة ستكون من المحافظات التى حصلت على نسبة مشاركة عالية جدًا، فى انتخابات مجلس الشيوخ





وأضاف أحمد موسى خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة " صدي البلد" أن جميع اللجان تشهد فى الدقائق الماضية إقبالا كبيرا من المواطنين.





وعرض أحمد موسى فيديوهات مباشرة من الشروق و الرحاب و الزيتون و أكثر من منطقة بالقاهرة تشهد إقبالا كبيرا من الناخبين.





ولفت أحمد موسى، إلى أن جميع المواطنين يحصلون على الكمامة حال دخولهم اللجنة، مؤكدًا أن الجميع ملتزم بالتدابير الاحترازية.



