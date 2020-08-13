عادل يستغيث من توقف بطاقة التموين مطالبا بالحصول على الدعم

اشتكى المواطن عادل على محمد حبوبه ، من محافظة الدقهلية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من وقف بطاقة التموين .





وقال فى شكواه : أشكو من وقف بطاقة التموين بحجة الاستهلاك العالى لفاتورة المحمول ، وهو مبرر غير صحيح ، مؤكدا حقه في الحصول على الدعم لإعانته على المعيشة .

رقم قومى 27909291204716

رقم البطاقه التموينيه 112015321299

التواصل مع القارئ 01090854642





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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



