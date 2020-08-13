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حوادث

ضبط 23 طن أسماك فاسدة فى حملة تموينية بالقليوبية

الخميس 13/أغسطس/2020 - 02:02 ص
اسماك فاسدة
اسماك فاسدة
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

وأسفرت جهود الحملات عن ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية وبحوزته 23 طن "أسماك ماكريل" منها 3 طن غير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تاريخ الصلاحية المدون عليها، و 20 طن يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغيير فى خواصها الطبيعية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
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