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رئيس الهيئة الوطنية: قاض لكل صندوق ضمانة لنجاح العملية الانتخابية

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 08:19 م
لاشين ابراهيم
لاشين ابراهيم
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هاني حسين
قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه تم الموافقة لكافة المنظمات المحلية والعالمية ووكالات الأنباء العالمية والمحلية لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ.


وأضاف لاشين إبراهيم في حواره على قناة " النيل للأخبار"، أن  وجود قاض على كل صندوق ضمانة من ضمانات نجاح العملية الانتخابية .


وتابع لاشين ابراهيم:" تم تقديم كل التيسيرات للمنظمات ووسائل الإعلام لاداء مهامها طوال فترة انتخابات مجلس الشيوخ ".



وأكمل لاشين ابراهيم:"  الهيئة الوطنية للانتخابات تتابع من كثب جميع اللجان الفرعية وتنفيذ ما أمرت به الهيئة الوطنية للانتخابات باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا ".


ولفت لاشين ابراهيم:" سيارات اسعاف جاهزة بالقرب من اللجان الانتخابية من اجل التعامل مع اي حالة مرضية".

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