رئيس الهيئة الوطنية: قاض لكل صندوق ضمانة لنجاح العملية الانتخابية

قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ، إنه تم الموافقة لكافة المنظمات المحلية والعالمية ووكالات الأنباء العالمية والمحلية لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ.









وأضاف لاشين إبراهيم في حواره على قناة " النيل للأخبار"، أن وجود قاض على كل صندوق ضمانة من ضمانات نجاح العملية الانتخابية .









وتابع لاشين ابراهيم:" تم تقديم كل التيسيرات للمنظمات ووسائل الإعلام لاداء مهامها طوال فترة انتخابات مجلس الشيوخ ".













وأكمل لاشين ابراهيم:" الهيئة الوطنية للانتخابات تتابع من كثب جميع اللجان الفرعية وتنفيذ ما أمرت به الهيئة الوطنية للانتخابات باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا ".









ولفت لاشين ابراهيم:" سيارات اسعاف جاهزة بالقرب من اللجان الانتخابية من اجل التعامل مع اي حالة مرضية".



