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حوادث

ضبط 60 ألف كمامة مغشوشة قبل بيعها للمواطنين بالشرقية

الخميس 13/أغسطس/2020 - 03:02 ص
كمامات مغشوشة
كمامات مغشوشة
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

اسفرت جهود الحملات عن ضبط المدير المسئول عن مصنع غير مرخص لتصنيع المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة العاشر من رمضان ثان بمحافظة الشرقية وبحوزته 60000 قطعة "كمامة" منتج نهائى مصنعة من خامات رديئة مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية وبدون تصريح من الجهات المختصة تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين مما يعرض حياتهم للخطر .

وذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
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