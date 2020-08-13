AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

سكان الإسكان الاجتماعى بالعاشر من رمضان يستغيثون من انتشار الباعة الجائلين

الخميس 13/أغسطس/2020 - 07:02 م
صدى البلد
Advertisements
وسام مختار
أستغاث المواطن باسم سعد محمد محمد ، من مدينة العاشر من رمضان الحي السادس عشر الاسكان الاجتماعي الجديد محافظه الشرقية ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار الباعة الجائلين

ويقول فى رسالته : نعانى نحن سكان مدينة العاشر من رمضان الحي السادس عشر الاسكان الاجتماعي الجديد محافظه الشرقية، من انتشار الباعة الجائلين والتعدى على حرم الشوارع .

وناشد الأهالى المسؤولين سرعة العمل على الاستجابة للشكوى.

أقراء ايضا :

 ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خوفا من كورونا.. مواطنون يشكون من سوق عشوائى فى مفارق الحى الـ14 بالعاشر من رمضان

خوفا من كورونا.. مواطنون يشكون الزحام الشديد نتيجة إقامة سوق فى العاشر من رمضان

سكان عمارات صقر قريش بالقاهرة يستغيثون من احتلال المحلات للرصيف

سكان شارع أحمد عرابى بعين شمس الشرقية يستغيثون من القمامة والباعة الجائلين.. صور

خوفا من كورونا.. سكان شارع بن راجح بسيدي جابر يستغيثون من انتشار الباعة الجائلين

مواطن يشكو عدم استلام وحدته السكنية ضمن الإعلان الثامن بالعاشر من رمضان

ترشيحاتنا

نتيجة الثانوية الأزهرية 2020 برقم الجلوس عبر هذا الرابط

بمايوه جذاب.. سارة الشامي تشعل السوشيال ميديا بـ الأحمر

ترامب يكشف سبب عدم إطلاق اسمه على الاتفاق بين إسرائيل والإمارات

طبيب مصري بموسكو يكشف التفاصيل الكاملة لعقار كورونا الروسي.. فيديو

مجلة أمريكية: مصر قوة مرعبة في مياه المتوسط يخشاها أردوغان

التفاصيل الكاملة لاتفاق تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيدة صينية تصاب بعدوى كورونا مرتين خلال 6 أشهر

طريقة عمل حمص الشام بالشطة

الزواج على 3 مراحل.. عادات غريبة داخل قبيلة كالينجين الأفريقية.. صور