سكان الإسكان الاجتماعى بالعاشر من رمضان يستغيثون من انتشار الباعة الجائلين

أستغاث المواطن باسم سعد محمد محمد ، من مدينة العاشر من رمضان الحي السادس عشر الاسكان الاجتماعي الجديد محافظه الشرقية ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار الباعة الجائلين





ويقول فى رسالته : نعانى نحن سكان مدينة العاشر من رمضان الحي السادس عشر الاسكان الاجتماعي الجديد محافظه الشرقية، من انتشار الباعة الجائلين والتعدى على حرم الشوارع .





وناشد الأهالى المسؤولين سرعة العمل على الاستجابة للشكوى.





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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



