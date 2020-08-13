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حوادث

ضبط 16 ألف كمامة مغشوشة داخل مصنع مستلزمات طبية في الإسكندرية

الخميس 13/أغسطس/2020 - 04:02 ص
كمامات مغشوشة
كمامات مغشوشة
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى. 

أسفرت جهود الحملات عن ضبط المدير المسئول عن مصنع لتصنيع المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة العطارين بمحافظة الإسكندرية وبحوزته 16500 قطعة "كمامة" منتج نهائى مصنعة من خامات رديئة مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية وبدون تصريح من الجهات المختصة تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين مما يعرض حياتهم للخطر.

يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
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