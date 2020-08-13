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بين الناس

خوفا من الأمراض.. أهالى قرية نكلا منشأة القناطر بالجيزة يستغيثون من تراكم أكوام القمامة

الخميس 13/أغسطس/2020 - 10:03 م
صدى البلد
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وسام مختار
شكا المواطن أصلان محمود ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تراكم القمامة  أمام مدخل قرية نكلا منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، والتى تعمل على انتشار الرائحة الكريهة والحشرات الضارة الناقلة للعدوى.

ويقول فى رسالته : أن شباب القرية عرضوا على الوحدة المحلية بالقرية نقل القمامة بسياراتهم الخاصة، على أن يتم التخلص من القمامة بواسطة الوحدة المحلية ولكن  لم يتم الإستجابة.

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 ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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