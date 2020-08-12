AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

استمرار الإقبال الكثيف بمجمع المدارس بـ العمرانية للتصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 08:29 م
صدى البلد
Advertisements

يستمر الإقبال العالي من قبل الناخبين خاصة السيدات وكبار السن بلجان مجمع المدارس بدائرة العمرانية،   في الساعات الأخيرة من  للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ المنعقدة أمس والتي تنتهي اليوم.


وشهدت اللجان بدائرة العمرانية تشديدات أمنية كثيفة، وسط حالة من الهدوء والصمت الانتخابي، في اليوم  الثاني من انتخابات لمجلس الشيوخ.


وظهرت خلال عملية التأمين عناصر من الشرطة النسائية، لتأمين الناخبات خلال التصويت على الاستحقاق الانتخابي.


وزودت المقار الانتخابية، ببوابات التعقيم، لحماية الناخبين وسط إجراء احترازية ، لتجنب فيروس كورونا في الوقت الاني.


والجدير بالذكر أن اليوم هو الثاني والاخير في انتخابات مجلس الشيوخ، والتي نظمت لمدة يومين، لإنهاء التصويت على المرشحين لمجلس الشيوخ.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

افتتاح لجان مجمع المدارس الانتخابية بالعمرانية وسط تشديدات أمنية.. صور

توافد الناخبين إلى مجمع المدارس بالعمرانية وسط إجراءات وقائية من كورونا ..صور

تواجد عناصر من الشرطة النسائية والقاضايات باللجان الانتخابية بالعمرانية.. صور

أبرز المشاهد في انتخابات مجلس الشيوخ بدائرة العمرانية .. صور

توزيع الحلوى وغزل البنات على أطفال العائلات أمام لجان انتخابات الشيوخ بالغربية .. صور

غلق اللجان الانتخابية بدائرة العمرانية في اليوم الأول لانتخابات مجلس الشيوخ

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة| حارس المصري: اعتزلت بسبب الأهلي.. وغضب في غرفة ملابس الزمالك.. وأول حالة وفاة بكورونا في الإسماعيلي

حبوب مخدرة وجوازة مكملتش.. التفاصيل الكاملة لذبح أحمد على يد خطيبته وعشيقها قبل أيام من الزواج

تمهيدا للانتقال إلى العاصمة الإدارية.. مدبولي يمنع إنشاء أى هيئات أو إدارات جديدة بالوزارات

أول رئيس دولة يعلن تجربة اللقاح الروسي ضد كورونا على نفسه

مسئول أمريكي كبير يصدم العالم بلقاح كورونا الروسي

الأهلي يغلق الباب في وجه عرض بيراميدز لضم لاعبه المعار

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الفضي اللامع.. كارمن سليمان بإطلالة تشعل السوشيال ميديا.. شاهد

دراسة جديدة: السجائر الإلكترونية تزيد خطورة الإصابة بـ فيروس كورونا

بملابس جريئة.. كنزي عمرو دياب بإطلالة مثيرة للجدل.. شاهد