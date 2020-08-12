استمرار الإقبال الكثيف بمجمع المدارس بـ العمرانية للتصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ

يستمر الإقبال العالي من قبل الناخبين خاصة السيدات وكبار السن بلجان مجمع المدارس بدائرة العمرانية، في الساعات الأخيرة من للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ المنعقدة أمس والتي تنتهي اليوم.

وشهدت اللجان بدائرة العمرانية تشديدات أمنية كثيفة، وسط حالة من الهدوء والصمت الانتخابي، في اليوم الثاني من انتخابات لمجلس الشيوخ.

وظهرت خلال عملية التأمين عناصر من الشرطة النسائية، لتأمين الناخبات خلال التصويت على الاستحقاق الانتخابي.

وزودت المقار الانتخابية، ببوابات التعقيم، لحماية الناخبين وسط إجراء احترازية ، لتجنب فيروس كورونا في الوقت الاني.

والجدير بالذكر أن اليوم هو الثاني والاخير في انتخابات مجلس الشيوخ، والتي نظمت لمدة يومين، لإنهاء التصويت على المرشحين لمجلس الشيوخ.