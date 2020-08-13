السيد هانى: تعديل قانون العقوبات لحماية رجال الشرطة والموظفين

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات من خلال استبدال نصوص عدد من المواد بأخرى جديدة.





أكد السيد هانى الخبير القانونى أن الحكومة غلظت العقوبات المتعلقة بالموظفين العموم بعد انتشار ظاهرة التعدى عليهم في الآونة الأخيرة وأن بعض العقوبات المقررة لم تعد كافية ولذلك وافقت على تعديل أحكام قانون العقوبات.





واوضح ان تلك العقوبات تساعد على تحقيق الردع الكاف وأن بعض فئات الموظفين العموميين كأعضاء هيئة الشرطة ورجال الضبط وهيئة التعليم وهيئة التدريس بالجامعات والعاملين بالمنشآت الصحية العامة باتوا أكثر عرضة للتعدي عليهم بسبب أو أثناء تأدية وظائفهم، الأمر الذي استدعى تشديد العقوبات المقررة لجرائم الاعتداء ذات الصلة، بغية بسط مظلة حماية أنجع للوظيفة العامة وللموظف الذي يشغلها.





واشار أن القانون الحالى نص فى المادة 137 مكرر:

"يكون الحد الأدنى للعقوبات في الجرائم المنصوص عليها في المواد 133 و136 و137 خمسة عشر يومًا بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشر جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة إذا كان المجني عليه فيها موظفًا عموميًا أو مكلفًا بخدمات عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات".





اما التعديلات الجديدة فأنه يعاقب مرتكب الجرائم المنصوص عليها في المواد 133 و136 و137 من القانون بالحبس الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات إذا كان المجني عليه فيها من أعضاء هيئة الشرطة، أو رجال الضبط، أو أعضاء هيئة التعليم، أو أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، أو العاملين بالمنشآت الصحية العامة، أو موظفا عموميا أو مكلفًا بخدمة عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام، إذا وقع الاعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات.