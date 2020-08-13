AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

السيد هانى: تعديل قانون العقوبات لحماية رجال الشرطة والموظفين

الخميس 13/أغسطس/2020 - 06:01 ص
محكمة
محكمة
Advertisements
محمد زهير
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات من خلال استبدال نصوص عدد من المواد بأخرى جديدة.

أكد السيد هانى الخبير القانونى أن الحكومة غلظت العقوبات المتعلقة بالموظفين العموم بعد انتشار ظاهرة التعدى عليهم في الآونة الأخيرة وأن بعض العقوبات المقررة لم تعد كافية ولذلك وافقت على تعديل أحكام قانون العقوبات.

واوضح ان تلك العقوبات تساعد على تحقيق الردع الكاف وأن بعض فئات الموظفين العموميين كأعضاء هيئة الشرطة ورجال الضبط وهيئة التعليم وهيئة التدريس بالجامعات والعاملين بالمنشآت الصحية العامة باتوا أكثر عرضة للتعدي عليهم بسبب أو أثناء تأدية وظائفهم، الأمر الذي استدعى تشديد العقوبات المقررة لجرائم الاعتداء ذات الصلة، بغية بسط مظلة حماية أنجع للوظيفة العامة وللموظف الذي يشغلها.

واشار أن القانون الحالى نص فى المادة 137 مكرر:
"يكون الحد الأدنى للعقوبات في الجرائم المنصوص عليها في المواد 133 و136 و137 خمسة عشر يومًا بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشر جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة إذا كان المجني عليه فيها موظفًا عموميًا أو مكلفًا بخدمات عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات".

اما التعديلات الجديدة فأنه يعاقب مرتكب الجرائم المنصوص عليها في المواد 133 و136 و137 من القانون بالحبس الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات إذا كان المجني عليه فيها من أعضاء هيئة الشرطة، أو رجال الضبط، أو أعضاء هيئة التعليم، أو أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، أو العاملين بالمنشآت الصحية العامة، أو موظفا عموميا أو مكلفًا بخدمة عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام، إذا وقع الاعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد واقعة القليوبية.. 10 سنوات سجن عقوبة الاعتداء على الأطباء.. تفاصيل

83 % من قرّاء صدى البلد يؤيدون المقترح البرلماني بتغليظ عقوبة السب والقذف

الحبس 6 أشهر وغرامة 500 جنيه.. عقوبة إفشاء سرية بيانات المجني عليها في جريمة التحرش

الحبس 6 أشهر وغرامة 30 ألف جنيه.. النواب ينظر في العقوبات الجديدة للتنمر

الحكومة: الحبس سنة وغرامة 10 ألف جنيه عقوبة الاعتداء على موظف عمومي

ترشيحاتنا

35 عاما مقيد بالسلاسل.. قصة الفيل الأكثر وحدة في العالم

سنلعب لآخر لحظة.. مرتضى منصور: استكمال الدوري صعب في وجود إصابات كورونا بين اللاعبين

تعرف على مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم الخميس

استفزاز جديد.. قوات إيرانية تستولي على سفينة في المياه الدولية.. فيديو

تدهور الحالة الصحية لـ فيروز

القط مانشستر نجم السوشيال ميديا الأجمل والأقصر.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مين أحلى؟.. لطيفة وكارمن سليمان تتألقان بنفس الفستان ..صور

بمكياج صاخب.. زوجة تامر حسني تستعرض جمالها بهذه الإطلالة

أيهما أجمل؟.. لطيفة تتألق فى أحدث جلسة تصوير بثلاثة إطلالات مختلفة.. صور