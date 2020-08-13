ضبط مالك مخبز بلدى بحوزته 569 بطاقة ذكية قام بتجميعها من المواطنين

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.





أسفرت جهود الحملات عن ضبط مالك مخبز بلدى بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة وبحوزته 569 "بطاقة ذكية" قام بتجميعها من المواطنين بغرض إستغلالها فى تنفيذ عمليات بيع خبز وهمية للإستيلاء على أموال الدعم .



