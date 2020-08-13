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حوادث

ضبط مالك مخبز بلدى بحوزته 569 بطاقة ذكية قام بتجميعها من المواطنين

الخميس 13/أغسطس/2020 - 05:02 ص
المتهم
المتهم
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

أسفرت جهود الحملات عن ضبط مالك مخبز بلدى بدائرة مركز  شرطة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة وبحوزته 569 "بطاقة ذكية" قام بتجميعها من المواطنين بغرض إستغلالها فى تنفيذ عمليات بيع خبز وهمية للإستيلاء على أموال الدعم .

وذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
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