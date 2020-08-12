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محافظات

في جولة مسائية.. محافظ الغربية يتفقد 21 لجنة

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 09:33 م
في جولة مسائية..محافظ
في جولة مسائية..محافظ الغربية يتفقد 21 لجنة
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احمد علي
أشاد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية بوعي أهالي الغربية لمشاركتهم الفعالة في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 وإدراكهم بأهمية الإدلاء بأصواتهم واختيار من يمثلهم .

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ في جولة شملت ٢٣ لجنة انتخابية بقرى ومدن السنطة وزفتى والمحلة وطنطا

اطمئن خلالها  المحافظ على حسن سير العملية الانتخابية وتوفير كافة الإمكانيات للناخبين والتيسير عليهم وخاصة كبار السن وأصحاب الهمم ، والالتزام بتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من تعقيم وتطهير وارتداء الكمامات .

من جانبهم أعرب السادة القضاة والمستشارين عن شكرهم لمحافظ الغربية على توفير كافة سبل الراحة لهم وتوفير كافة المستلزمات والتجهيزات داخل المقار الانتخابية .

واكد محافظ الغربية أن اليوم الثاني شهد توافد عدد كبير من المواطنين الذين لهم حق التصويت من جميع الفئات العمرية المختلفة ، مشيدا بدور الشباب والمرأة وحرصهم على المشاركة الفعالة والإيجابية في هذا الاستحقاق الدستوري المهم. 

واكد محافظ الغربية على أهمية الدور الذي يقوم به الشباب في تحديد مستقبل وطنهم.

يذكر أن محافظ الغربية قد قام بجولة صباحية ضمت قرى ومدن كفر الزيات وبسيون وطنطا .
في جولة مسائية.. محافظ الغربية يتفقد 21 لجنة
في جولة مسائية.. محافظ الغربية يتفقد 21 لجنة
في جولة مسائية.. محافظ الغربية يتفقد 21 لجنة
في جولة مسائية.. محافظ الغربية يتفقد 21 لجنة
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