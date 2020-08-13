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برلمان

برلمانية تشيد بمشاركة المواطنين فى انتخابات مجلس الشيوخ

الخميس 13/أغسطس/2020 - 02:02 ص
النائبة كارولين
النائبة كارولين ماهر عضو مجلس النواب
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حسن رضوان
أكدت النائبة كارولين ماهر عضو مجلس النواب، الادلاء بصوتها فى انتخابات مجلس الشيوخ، مشيدة بمشاركة المواطنين فى الانتخابات.

واوضحت "ماهر" فى تصريحات خاصة لها، قائلة:" أشكر كل من شارك في تنظيم الانتخابات وتأمينها، وأشيد بمشاركة المواطنين والالتزام بكافة الإجراءات الوقائية داخل المقار الانتخابية".

وجدير بالذكر أن انتخابات مجلس الشيوخ 2020 انتهت أمس الاربعاء،  لانتخاب 200 عضو بمجلس الشيوخ، 100 بنظام القوائم و100 بنظام الفردي، ويتنافس في الانتخابات 787 مرشحًا في 27 دائرة بالنظام الفردي.


بينما كان يتم انتخاب قائمة واحدة لكل دائرة من الدوائر الأربع المخصصة لنظام القائمة، وتتواجد قائمة واحدة هي القائمة الوطنية من أجل مصر، والتي تضم 11 حزبًا سياسيًا «مستقبل وطن والوفد وحماة الوطن ومصر الحديثة والإصلاح والتنمية والتجمع والشعب الجمهوري والمصري الديمقراطي الاجتماعي والحركة المصرية والحرية المصري والمؤتمر»، بالإضافة إلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
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