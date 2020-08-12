محافظ الإسماعيلية يشيد بدور الشباب وأهالي القرى في انتخابات الشيوخ.. فيديو





وفيما يخص الاستعدادات للعملية الانتخابية أكد المحافظ أنه كان هناك تركيز أساسي على تنفيذ الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وذلك من خلال تعقيم اللجان مرتين، بالإضافة إلى ارتداء الكمامة والتباعد وتوفير الكحولات.



وفيما يخص الإجراءات الأمنية، أوضح ان القوات المسلحة ووزارة الداخلية بالتنسيق مع المحافظة نفذت خطة محكمة لتأمين الانتخابات.





وشدد على أن أهالي قرى محافظة الإسماعيلية كان لديهم وعي كبير وأثبتوا ذلك من خلال حرصهم على الإدلاء بأصواتهم بالانتخابات.



وأشار إلى أن منظمات المجتمع المدني و الأجهزة التنفيذية ساهموا في خروج الانتخابات بهذا الشكل، متابعا: لفت نظري خلال الانتخابات تواجد الشباب سواء من مختلف الأحزاب أو الغير حزبيين، جميعهم شاركوا في التصويت، وأيضا في تنظيم وتطهير اللجان.

قال شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، إن غرفة العمليات المتواجدة في المحافظة مستمرة في العمل قبل إجراء الانتخابات ب48 ساعة، كما أنها ستستمر في العمل حتى تنتهي انتخابات مجلس الشيوخ 2020.وأضاف المحافظ خلال حواره على القناة "الأولى المصرية"، أن غرفة العمليات تتابع بشكل مستمر الموقف في اللجان مع باقي الغرف المنتشرة بأنحاء المحافظة، متابعا: هناك تنسيق مع القوات المسلحة والجيش الثاني الميداني، بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة الداخلية من خلال مديرية الأمن المتواجده في المحافظة، وذلك من أجل السماح لكل الناخبين بتنفيذ الاستحقاق الدستوري بكل سلامة ويسر.وأوضح أنه بالرغم من ارتفاع درجة حرارة الجو إلا أن المواطنين في محافظة الإسماعيلية أصروا على التواجد من أجل الإدلاء بأصواتهم، معقبا: كان هناك اختلاف من حيث الأعمار والأجناس بين الناخبين، وهذا أمر يبعث الطمأنينة بأن الجميع حريص على الإدلاء بأصواته.وأوضح أن ما يميز انتخابات مجلس الشيوخ هو أن الناخب يقوم باختيار العقول والمفكرين، متابعا: مجلس الشيوخ مختلف عن باقي الاستحقاقات الدستورية، وهذا ما يميزها.