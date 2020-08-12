وفاة مواطن بأزمة قلبية أثناء الإدلاء بصوته في انتخابات الشيوخ بـ السنطة

توفي مواطن يدعى " يوسف.ال" ٥٦ سنة والمقيم بقرية شبرابيل بمركز السنطة في محافظة الغربية إثر أزمة قلبية مفاجئة أثناء الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠.









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وتحرر محضر بالواقعة ونقلت الجثة إلى المستشفى وجارٍ العرض على النيابة العامة للتحقيق.









وكانت المحافظة أعلنت الانتهاء من تجهيز ٨ مراكز و٦٩٤ مقرًا انتخابيًا و٨٠٤ لجان فرعية بإجمالي ٣٢٧ ألفا و٣٥٠ مواطنا.









وانطلق أمس الثلاثاء ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ في الداخل ويدلي 63 مليون ناخب ممن لهم حق التصويت بأصواتهم من خلال 14 ألف لجنة فرعية، ويشرف على العملية الانتخابية نحو 17 ألف قاض بمعاونة نحو 120 ألف موظف من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك لاختيار 300 نائب بواقع 100 للقائمة و100 بالنظام الفردي، ويعين رئيس الجمهورية 100 عضو، ولا تقل نسبة تمثيل المرأة في المجلس عن 10 % من المقاعد.







