رئيس وزراء السودان: لابد من التوصل لاتفاق شامل وملزم حول سد النهضة

أكد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك على ضرورة التوصل لاتفاق حول ازمة سد النهضة الإثيوبي.





وبحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا"، قال حمدوك خلال ترؤسه اجتماع مشترك للجنة العليا لمفاوضات سد النهضة والفريق السوداني المفاوض، إن لا خيار سوى مسارات التفاوض بين الدول الثلاث لحلحلة القضايا القانونية والفنية العالقة.





وشدد على ضرورة التوصل لاتفاق شامل وملزم حول الملء الأول للسد وتشغيله والمشاريع المستقبلية.





وأضافت الوكالة أن الاجتماع تداول ع باستفاضة سير العملية التفاوضية والتطورات التي شهدتها في الأسابيع الاخيرة، حيث قدم حمدوك دعمه الكامل للوفد المفاوض واقر سلسلة من الإجراءات السياسية و الدبلوماسية لتعزيز الموقف التفاوضي بما يحفظ المصالح الوطنية السودانية.





ونقلت الوكالة عن بيان مجلس وزراء السودان قوله إن حمدوك يجري اتصالات مكثفة خلال الأيام القادمة مع الاطراف المعنية بهذا الملف وفي مقدمتها سيريل رامافوزا، رئيس جنوب أفريقيا، لعرض موقف السودان والترحيب بما جاء في خطابه الأخير المؤكد لموقف تقرير خبراء الاتحاد الافريقي بشأن اجندة المفاوضات.