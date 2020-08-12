نسر الأهلي يحلق في سماء استاد النادي الجديد

شهدت احتفالية افتتاح استاد الأهلي الجديد، التي بدأت مساء اليوم بمدينة السلام، وجود نسر طائر يحلق في سماء استاد النادي الجديد، وذلك ضمن فعاليات حفل الافتتاح بحضور مجلس إدارة النادي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، والعديد من قيادات الدولة والشخصيات البارزة ونجوم الأهلي القدامى.





ويعد استاد النادي الجديد أحد المشاريع المهمة سواء على المستوى الرياضي أو الجماهيري، التي حرص مجلس إدارة النادي على تنفيذها.





كما شهد محيط ملعب استاد الأهلي تعليق بنرات للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وتعليق لافتة «نادي القرن.. أعظم نادي في الكون».





وشهدت فقرات البداية إطلاق ألعاب نارية في محيط الاستاد، ومختلف الأغاني الخاصة بالنادي الأهلي.





ويفتتح مجلس إدارة النادي، برئاسة محمود الخطيب، استاد الأهلي الجديد، بمدينة السلام. ويحضر مراسم الاحتفال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.



