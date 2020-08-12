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توك شو

الشعب مبينساش. النمنم: المجتمع المصري يشم رائحة الإخوان من على بعد.. فيديو

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 09:57 م
حلمي النمنم
حلمي النمنم
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إبراهيم القادري
قال حلمي النمنم وزير الثقافة السابق ، إن مصر من أوائل دول العالم في المجال الديمقراطي وأكد علي أننا من نعطي دروسا في الديمقراطية ولسنا بحاجة إلى دروس خصوصية من أحد في الديمقراطية.


وأضاف النمنم خلال لقائه في برنامج بالورقة والقلم المذاع علي قناة تن ، أن الشعب المصري بيشم ويعرف رائحة الإخوان من علي بعد واكد علي ان المصريين لا يسامحون في الدم ابدا ولن ينسوا دماء أبنائهم في سيناء .


وأوضح النمنم ، ان الدم الذي سال في سيناء وحرق الكنائس والتفجيرات التي حدثت كانت علي يد جماعة الإخوان الارهابية.



وتابع : ان الشعب المصري مبينساش وأكد علي ان نزول المواطنين للانتخاب يدل علي انهم يريدون الحفاظ علي دولتهم .

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