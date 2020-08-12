الشعب مبينساش. النمنم: المجتمع المصري يشم رائحة الإخوان من على بعد.. فيديو

قال حلمي النمنم وزير الثقافة السابق ، إن مصر من أوائل دول العالم في المجال الديمقراطي وأكد علي أننا من نعطي دروسا في الديمقراطية ولسنا بحاجة إلى دروس خصوصية من أحد في الديمقراطية.









وأضاف النمنم خلال لقائه في برنامج بالورقة والقلم المذاع علي قناة تن ، أن الشعب المصري بيشم ويعرف رائحة الإخوان من علي بعد واكد علي ان المصريين لا يسامحون في الدم ابدا ولن ينسوا دماء أبنائهم في سيناء .









النمنم ، ان الدم سال في سيناء وحرق الكنائس والتفجيرات التي حدثت كانت علي يد جماعة الإخوان الارهابية . وأوضحالذيالتيالإخوان الارهابية













وتابع : ان الشعب المصري مبينساش وأكد علي ان نزول المواطنين للانتخاب يدل علي انهم يريدون الحفاظ علي دولتهم .



