بدء فرز الأصوات باللجان الانتخابية لمجلس الشيوخ في العياط

أغلقت اللجان الانتخابية بقرى ومركز العياط بمحافظة الجيزة، ابوابها في تمام الساعة التاسعة مساء .





كما بدأت اللجان الانتخابية لمجلس الشيوخ ، اعمال فرز الاصوات ، تمهيدا لإعلان نتيجة الاصوات .





حيث بدأت امس الثلاثاء، انتخابات مجلس الشيوخ 2020 داخل مصر، وتستمر حتى اليوم الأربعاء، لانتخاب 200 عضو بمجلس الشيوخ؛ 100 بنظام القوائم و100 بنظام الفردى، حيث يتنافس فى الانتخابات 787 مرشحًا فى 27 دائرة بالنظام الفردى.





بينما يتم انتخاب قائمة واحدة لكل دائرة من الدوائر الأربع المخصصة لنظام القائمة، وتتواجد قائمة واحدة هى القائمة الوطنية من أجل مصر، والتي تضم 11 حزبا سياسيا (مستقبل وطن والوفد وحماة الوطن ومصر الحديثة والإصلاح والتنمية والتجمع والشعب الجمهورى والمصرى الديمقراطى الاجتماعى والحركة المصرية والحرية المصرى والمؤتمر)، بالإضافة لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.



