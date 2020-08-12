الرؤية ليست واضحة.. نجم الإسماعيلي: استكمال الدوري صعب

وأضاف أسامة خليل في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن الدولة المصرية حرصت على إستكمال الدوري المصري عقب جائحة فيروس كورونا لعودة الحياة لطبيعتها من جديد وبث روح الإطمئنان في نفوس الجميع .





وأوضح أن لاعبو الدوري المصري غير ملتزمين بكافة الإجراءات الطبية والإحترازية التي أقرها الاتحاد المصري لكرة القدم بمساندة الأندية المصرية .





وأشار إلي سعي الأندية المصرية للحفاظ على اللاعبين ومساندة قرار الدولة المصرية من خلال تدشين كافة الإجراءات الطبية والإحترازية داخل الأندية .

وتساءل أسامه خليل بقوله :" في حالة ظهور إصابات جديدة في أحد صفوف الأندية المصرية كيف سيكون موقف الاتحاد المصري من تأجيل المباريات من جديد؟.



